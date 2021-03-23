2500 yıllık Türk motifli halının sırrı çözüldü

Rusya'nın Altay Dağları taraflarında Pazırık bölgesinde keşfedilen ve dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen Türk motifli Pazırık Halısı'nın renklerinin sırrı çözüldü. (Fotoğraflar: AP)

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23.03.2021 - 12:45

Söz konusu Pazırık Halısı Sovyet arkeolog Sergei Ivanovich Rudenko tarafından 1949 yılında yapılan bir kurgan (Tepe mezar) kazısında keşfedildi.







2 bin 500 yıl önce dokunduğu ortaya çıkan halı, St.Petersburg Hermitage Müzesi'nde sergilendi.







Bilim insanları Orta Asya Türklerinin kullandığı çift simetrik düğümlerle dokunan yün halıyı Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) yardımıyla inceledi.

İnceleme sonunda halının yün liflerinde fermentasyon sonucu elde edilen özel bir boyama tekniği kullanıldığı sonucuna varıldı.







euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Daha sonra halı, farklı bir tekneloji olan yüksek çözünürlüklü x ışınlı floresan mikroskobuyla incelendi. Bu araştırma yine Friedrich-Alexander Üniversitesi'nden röntgen bilimi mikroskopi uzmanları Andrea Spaeth ve Rainer Fink tarafından yapıldı.







Çalışmada Türk kırmızısı (Alizarin) olarak bilinen ve Orta Asya'da yüzyıllardır kullanılan kızılımsı liflere odaklanıldı. Bu liflerin içerisinde alüminyum parçaları bulunduğu kaydedildi.







Pazırık kurganlarından çıkarılan ve Uygur Türkleri ya da Hunlara ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin 500 yıl önce dokunan halı konusunda bazı görüş ayrılıkları da tartışılmaya devam ediyor.