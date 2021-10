Wolk, All of the Marvels isimli kitabında çizgi roman devinin genişleyen kütüphanesinin şimdiye kadar yaratılmış en uzun süre devamlılık arz eden, kendi kendine yeten kurgusal çalışma olduğunu savunuyor. Wolk, Marvel'ın 1940'ların süper kahraman hikayelerini önceki on yılda keşfedilen türlerle melezleyerek yeni bir hikaye anlatma biçimi ortaya çıkardığını düşünüyor.