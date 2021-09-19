28. Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül töreni, sinema ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı kırmızı halı geçişiyle başladı.

Sunuculuğunu Şebnem Özinal ile Volkan Severcan’ın yaptığı tören, jüri üyesi Feridun Düzağaç’ın, yakın zamanda hayatını kaybeden sinema emekçileri ve festival direktörlerinden Kadir Beycioğlu anısına ‘’Unutma Beni’’ şarkısını söylemesiyle başladı.

Törende açılış konuşmasını yapan Festival Onursal Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konukları ve sanatçıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Sanatın, kültürün, sinemanın, Orhan Kemal’in, Yaşar Kemal’in, olağanüstü doğal güzelliklerin, barışın, kardeşliğin, lezzetin kendi Adana’dan tüm Türkiye’yi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi.