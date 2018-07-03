29. yaşına özel 29 fotoğrafla Margot Robbie

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak The Terminal (Terminal) filminde rol alan Avusturalyalı aktris Margot Robbie'nin, Hollywood'un dev yapım şirketi Warnes Bros ile Barbie'nin yaratıcısı Mattel şirketi ortaklığında beyazperdeye taşınacak olan yeni Barbie filminde başrolde olacak. İşte bugün doğum günü olan ünlü yıldıza özel 29 fotoğrafla 29 yaşındaki oyuncunun kariyeri...
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Margot Robbie'nin, Hollywood devi Warner Bros. ve Barbie oyuncuklarının yaratıcısı dünyaca ünlü oyuncak şirketi Mattel ile birlikte çekilecek olan yeni Barbie filminde birlikte çalışacağı açıklandı. Robbie yaptığı açıklamada, oyuncak bebekle oynamanın çocukların kişisel gelişiminde önemli yer edindiğine işaret ederek, "Barbie ile oynamak, bir çocuğun kendini keşfetmeye yolculuğunda özgüven ve merak oluşumunu destekliyor" ifadelerine yer verdi. İşte 28 fotoğrafla 28 yaşındaki oyuncunun kariyeri...