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29. yaşına özel 29 fotoğrafla Margot Robbie

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak The Terminal (Terminal) filminde rol alan Avusturalyalı aktris Margot Robbie'nin, Hollywood'un dev yapım şirketi Warnes Bros ile Barbie'nin yaratıcısı Mattel şirketi ortaklığında beyazperdeye taşınacak olan yeni Barbie filminde başrolde olacak. İşte bugün doğum günü olan ünlü yıldıza özel 29 fotoğrafla 29 yaşındaki oyuncunun kariyeri...

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    Margot Robbie'nin, Hollywood devi Warner Bros. ve Barbie oyuncuklarının yaratıcısı dünyaca ünlü oyuncak şirketi Mattel ile birlikte çekilecek olan yeni Barbie filminde birlikte çalışacağı açıklandı.
    Robbie yaptığı açıklamada, oyuncak bebekle oynamanın çocukların kişisel gelişiminde önemli yer edindiğine işaret ederek, "Barbie ile oynamak, bir çocuğun kendini keşfetmeye yolculuğunda özgüven ve merak oluşumunu destekliyor" ifadelerine yer verdi. İşte 28 fotoğrafla 28 yaşındaki oyuncunun kariyeri...
  • 2

    Margot Robbie / Neighbours
  • 3


    Margot Robbie / Nickelodeon Kids Choice Awards (2009)



  • 4

    Margot Robbie / I.C.U. (2009)
  • 5

    Margot Robbie / Federation Square (2009)
  • 6

    Margot Robbie / Pan Am (2011)
  • 7

    Margot Robbie ve Lydia Wilson / About Time (2013)
  • 8

    Margot Robbie Boston Bruins- New York Rangers maçı (2013)
  • 9

    Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie / The Wolf of Wall Street (2013)
  • 10

    Margot Robbie/ Somerset House (2013)
  • 11

    Margot Robbie / Suite Française (2014)
  • 12

    Margot Robbie / 71st Annual Golden Globe Awards (2014)
  • 13

    Margot Robbie / Hollywood (2014)
  • 14

    Chiwetel Ejiofor, Chris Pine ve Margot Robbie / Z for Zachariah (2015)
  • 15

    Rodrigo Santoro ve Margot Robbie / Focus (2015)
  • 16

    Margo Robbie / 87th Annual Academy Awards (2015)
  • 17

    Margot Robbie / The Big Short (2015)
  • 18

    Margot Robbie / Whiskey Tango Foxtrot (2016)
  • 19

    Alexander Skarsgard ve Margot Robbie i/ The Legend of Tarzan (2016)
  • 20

    Margot Robbie / Suicide Squad (2016)
  • 21

    Margot Robbie / 88th Annual Academy Awards (2016)
  • 22

    Margot Robbie / I, Tonya (2017)
  • 23

    Margot Robbie ve Will Tilston / Goodbye Christopher Robin (2017)
  • 24

    Margot Robbie Marie Claire's Image Maker Awards (2017)
  • 25

    Margot Robbie / Tourism Australia: Dundee - The Son of a Legend Returns Home (2018)
  • 26

    Margot Robbie / Terminal (2018)
  • 27

    Margot Robbie / Mary Queen of Scots (2018)
  • 28

    Margot Robbie / Dreamland (2018)
  • 29

    Margot Robbie / Santa Barbara International Film Festival (2018)
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