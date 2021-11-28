3. İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı

Bencoya, festivalin önyargıların kırılması ve dostlukların kurulması için önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu'dan özellikle de İzmir'den söz ederken çok sayıda medeniyetin yaşadığı çok kültürlü bölgelerden bahsediyoruz. Egemen kültürü Müslüman Türk kültürü olarak görüyorsak onun yanındaki kültürler de hayatın bir parçası olarak kabul edilmiş. Biz bunu güçlendirmek istiyoruz. İzmir bu konuda dünyaya Türkiye'ye örnek olabilir diye düşünüyoruz."