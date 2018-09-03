3. Kadıköy Plak Günleri başlıyor (Müzeyyen Senar anılacak)

1 Kasetten, CD’ye, MP3’ten, dijital müzik platformlarına doğru yol alan müzik endüstrisinin görkemli başlangıcı olan Taş Plaklar, müzik formları ve türleri değişse de müzikseverlerin gönlündeki yerini korudu.

2 Kadıköy Belediyesi geçen iki yılda olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un önemli plakçılarını plakseverlerle bir araya getiriyor. Plak müdavimlerinin buluşacağı Kadıköy Plak Günleri’nde plak stantlarının yanı sıra plakla ilgili söyleşiler, imza günü ve konserler olacak.

3 Kadıköy Plak Günleri’nin 2016 yılında düzenlenen ilk etkinliğinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılında düzenlenen ikinci etkinliğinde ise Fikret Kızılok anılmıştı. Plak günleri bu yıl 2015 yılında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşını kutlayacak. Senar plaklarının döneceği etkinlik alanında, Senar’ın 1967 model Anadol marka arabası ile kendi üzerine kayıtlı ruhsatı da yer alacak.

4 Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi toplayan Kadıköy Plak Günleri’ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması beklenen Plak Günlerinde, taş plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için düzenlenecek oturumlarda dönecek.