3 Ekim 2018 itibariyle 31. yaşını kutlayan Alicia Vikander 7 yaşında Göteborg Operası'nda ilk kez sahneye çıktı, 9 yaşında baleye başladı. 15 yaşında oyunculuğa merak sardı. İsveç'te popüler bir dizi olan Andra Avenyn'de Josefin rolüyle dikkat çekti. İlk sinema filmi Pure ile beğeni topladı. Uluslararası çapta ün kazanması, 2012 yapımı Anna Karenina filmindeki Kitty rolüyle oldu. Tomb Raider ile kariyerinde zirve yaptı. İşte 31. yaşına özel 31 fotoğrafla Alicia Vikander
1
Alicia Vikander / Love (2008)
2
Mohammed Assir ve Alicia Vikander / Andra Avenyn (2007)
3
Samuel Fröler ve Alicia Vikander / Till det som är vackert (2010)
4
Alicia Vikander ve Björn Gustafsson / Kronjuvelerna (2011)
5
Alicia Vikander / En kongelig affære (2012)
6
Alicia Vikander / Anna Karenina (2012)
7
Alicia Vikander / En kongelig affaere (2012)
8
Alicia Vikander / The Fifth Estate (2013)
9
Alicia Vikander / Hotell (2013)
10
Alicia Vikander / The Fifth Estate (2013)
11
Alicia Vikander / Testament of Youth (2014)
12
Alicia Vikander / Son of a Gun (2014)
13
Alicia Vikander ve Sonoya Mizuno / Ex Machina (2014)
14
Alicia Vikander / Late Night with Seth Meyers (2014)
15
Alicia Vikander / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (2014)
16
Alicia Vikander / Seventh Son (2014)
17
Alicia Vikander / The Man from U.N.C.L.E. (2015)
18
Alicia Vikander / Steve Jobs Organizasyonu (2015)
19
Alicia Vikander / The Danish Girl (2015)
20
Alicia Vikander / Burnt (2015)
21
Tommy Lee Jones ve Alicia Vikander / Jason Bourne (2016)
22
Michael Fassbender ve Alicia Vikander / The Light Between Oceans (2016)