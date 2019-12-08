32. Avrupa Film Ödülleri verildi (En İyi Film Sarayın Gözdesi)

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle Avrupa Film Ödülleri sahiplerine verildi.
32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un The Favourite (Sarayın Gözdesi) adlı filmi layık görüldü.
Törende En İyi Film ödülüne layık görülen yönetmen Lanthimos'un The Favourite filmi, 7 ödül daha aldı.
Yorgos Lanthimos'a En İyi Yönetmen ödülü verilirken, En İyi Komedi Filmi de The Favourite seçildi.
En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise The Favourite filmindeki rolüyle İngiliz oyuncu Olivia Colman layık görüldü.
The Favourite ayrıca En İyi Kamera, En İyi Kurgu, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Saç ve Makyaj dallarında da ödül aldı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Pain and Glory filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas elde ederken, En İyi Senaryo dalındaki ödül Portrait of a Lady on fire filminin senaristi Celine Sciamma'ya, En İyi Belgesel dalındaki ödül de Waad al-Kateab ve Edward Watts'in yönettiği For Sama filmine verildi.