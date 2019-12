32. Avrupa Film Ödülleri verildi (En İyi Film Sarayın Gözdesi)

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Pain and Glory filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas elde ederken, En İyi Senaryo dalındaki ödül Portrait of a Lady on fire filminin senaristi Celine Sciamma'ya, En İyi Belgesel dalındaki ödül de Waad al-Kateab ve Edward Watts'in yönettiği For Sama filmine verildi.