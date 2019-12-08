32. Avrupa Film Ödülleri verildi (En İyi Film Sarayın Gözdesi)

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise The Favourite filmindeki rolüyle İngiliz oyuncu Olivia Colman layık görüldü.

The Favourite ayrıca En İyi Kamera, En İyi Kurgu, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Saç ve Makyaj dallarında da ödül aldı.