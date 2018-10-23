Kariyerine Londra Tiyatro merkezinde başlayan Emilia Clarke, Doctors dizisiyle ile televizyona, Dinazor Saldırısı'ndaki Savannah karakteriyle ise sinemaya adım attı. Bugün itibariyle (23 Ekim 2019) 32. yaşını kutlayan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuştu, Terminatör ve Star Wars gibi önemli yapımlara imza attı. İşte 33. yaşına özel 33 fotoğrafla Emilia Clarke...
1
Emilia Clarke / Drop the Dog (2009)
2
Emilia Clarke / Triassic Attack (2010)
3
Emilia Clarke / HBO organizasyonu (2011)
4
Emilia Clarke / The Golden Nymph Awards (2011)
5
Emilia Clarke / Game of Thrones (2011)
6
Elliott Tittensor ve Emilia Clarke / Spike Island (2012)
7
Emilia Clarke / Shackled (2012)
8
Iain Glen ve Emilia Clarke / Game of Thrones (2012)
9
Emilia Clarke / 18. Awards Season Tea Party (2012)
10
Emilia Clarke / Dom Hemingway (2013)
11
Emilia Clarke / Metropolitan Museum of Art (2013)
12
Emilia Clarke / Game of Thrones (2013)
13
Emilia Clarke / Toronto International Film Festival (2013)
14
Emilia Clarke / 71. Annual Golden Globe Awards (2014)