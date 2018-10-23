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33. yaşına özel 33 fotoğrafla Emilia Clarke

Kariyerine Londra Tiyatro merkezinde başlayan Emilia Clarke, Doctors dizisiyle ile televizyona, Dinazor Saldırısı'ndaki Savannah karakteriyle ise sinemaya adım attı. Bugün itibariyle (23 Ekim 2019) 32. yaşını kutlayan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuştu, Terminatör ve Star Wars gibi önemli yapımlara imza attı. İşte 33. yaşına özel 33 fotoğrafla Emilia Clarke...

  • 1

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Drop the Dog (2009)
  • 2

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Triassic Attack (2010)
  • 3

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / HBO organizasyonu (2011)
  • 4

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / The Golden Nymph Awards (2011)
  • 5

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Game of Thrones (2011)
  • 6

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Elliott Tittensor ve Emilia Clarke / Spike Island (2012)
  • 7

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Shackled (2012)
  • 8

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Iain Glen ve Emilia Clarke / Game of Thrones (2012)
  • 9

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / 18. Awards Season Tea Party (2012)
  • 10

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    Emilia Clarke / Dom Hemingway (2013)
  • 11

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Metropolitan Museum of Art (2013)
  • 12

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    Emilia Clarke / Game of Thrones (2013)
  • 13

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    Emilia Clarke / Toronto International Film Festival (2013)
  • 14

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / 71. Annual Golden Globe Awards (2014)
  • 15

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Game of Thrones (2014)
  • 16

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / 20. Annual Screen Actors Guild Awards (2014)
  • 17

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Terminator Genisys (2015)
  • 18

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Game of Thrones (2015)
  • 19

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / 21. Annual Screen Actors Guild Awards (2015)
  • 20

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Me Before You (2016)
  • 21

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / BAFTA Partisi (2016)
  • 22

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Peter Dinklage and Emilia Clarke in Game of Thrones (2016)
  • 23

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / 68. Emmy Awards (2016)
  • 24

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Voice from the Stone (2017)
  • 25

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Game of Thrones (2017)
  • 26

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke BAFTA partis (2017)
  • 27

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Wimbledon (2017)
  • 28

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / 70. Emmy Awards (2018)
  • 29

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / My Dinner With Herve / 2018
  • 30

    Emilia Clarke, Emilia Clarke kimdir, Emilia Clarke filmleri
    Emilia Clarke / Solo: A Star Wars Story Galası (2018)
  • 31

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    Emilia Clarke / Vanity Fair Oscar Partisi (2014)
  • 32

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    Emilia Clarke / Solo: A Star Wars Story (2018)
  • 33

    Emilia Clarke / Above Suspicion (2019)
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