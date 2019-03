34. yaşına özel 34 fotoğrafla Keira Knightley

1 Keira Knightley / The Bill (1984)

2 Natalie Portman, Karol Cristina da Silva ve Keira Knightley / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

3 Laurence Fox ve Keira Knightley / The Hole (2001)

4 Keira Knightley / Bend It Like Beckham (2002)

5 Johnny Depp ve Keira Knightley / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

6 Keira Knightley ve Andrew Lincoln / Love Actually (2003)

7 Keira Knightley / King Arthur (2004)

8 Adrien Brody ve Keira Knightley / The Jacket (2005)

9 Keira Knightley / Pride & Prejudice (2005)

10 Keira Knightley / Domino (2005)

11 Jack Davenport ve Keira Knightley / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

12 Johnny Depp, Geoffrey Rush ve Keira Knightley / Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

13 Keira Knightley / Atonement (2007)

14 Keira Knightley / Silk (2007)

15 Keira Knightley ve Sienna Miller / The Edge of Love (2008)

16 Keira Knightley ve Hayley Atwell / The Duchess (2008)

17 Keira Knightley ve Carey Mulligan / Never Let Me Go (2010)

18 Keira Knightley / Last Night (2010)

19 Keira Knightley ve Tom Mison / Steve (2010)

20 Keira Knightley / A Dangerous Method (2011)

21 Keira Knightley / Seeking a Friend for the End of the World (2012)

22 Keira Knightley / Anna Karenina (2012)

23 Keira Knightley / Once Upon a Time... (2013)

24 Keira Knightley / Begin Again (2013)

26 Keira Knightley / Laggies (2014)

27 Keira Knightley / The Imitation Game (2014)

28 Keira Knightley / Everest (2015)

29 Keira Knightley / Collateral Beauty (2016)

30 Chiwetel Ejiofor ve Keira Knightley / Red Nose Day Actually (2017)

31 Keira Knightley / Colette (2018)

32 Keira Knightley ve Mackenzie Foy / The Nutcracker and the Four Realms (2018)

33 Keira Knightley ve T. Mark Owens / Official Secrets (2019)