35. doğum gününde Drake hakkında merak edilenler

Sanatçı, Hotline Bling ile 2017 Grammy’lerinde hem En İyi Rap Şarkısı hem de En İyi Rap Performansı Ödülü aldı.

Ayrıca Drake hiti olan, Ed Sheeran parçası Shape Of You’dan sonra Spotify tarihinin en çok çalınan parçası ünvanına sahiptir.