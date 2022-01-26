35 yıllık kariyerinde ilk kez çıplak sahnede oynayan Emma Thompson: Bu yaşta çok zorlayıcıydı

Haberler 26.01.2022 - 10:47
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Thompson, 35 yıldır sinemada birbirinden farklı karakterleri canlandırıyor. 62 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti.
Oscar'lı oyuncu, 'Good Luck to You, Leo Grande' adlı komedi filminde bir sahnede ayna karşısında tamamen çıplak kaldı.
Thompson filmde, ilerleyen yaşına rağmen cinsel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ve bunun için bir seks işçisi kiralayan bir öğretmeni canlandırıyor.
Sundance Film Festivali'nde filmi gösterilen ve faestival kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Thompson, "Bu yaşta soyunmak son derece zorlayıcı" diye konuştu.
Thompson, ayna karşısında üzerindeki bornozu çıkardığı sahne için "Bu yaşa gelinceye kadar böyle bir şeyi yapabileceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.
Oyuncu ayrıca, "Bu yaşta böyle bir sahnede oynamak çok zorlayıcı. Çünkü beyazperdede kusurları olan bedenler görmeye alışkın değiliz" ifadesini kullandı.
bedenleri doğal halleriyle görüntülemenin önemli olduğunu belirten Thompson, bir daha böyle bir sahnede oynamayacağını sözlerine ekledi.
Ünlü aktris, çekimden önce yönetmen Sophie Hyde ve rol arkadaşı Daryl McCormack ile birlikte bu sahne hakkında uzun uzun konuştuklarını ve prova yaptıklarını anlatarak, "Sophie, Daryl ve ben çekimden önce bedenlerimiz hakkında konuştuk. Bedenlerimizle ilişkimiz, onlarla ilgili sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler üzerine sohbet ettik" dedi.
Yönetmenliğini Sophie Hyde'in üstlendiği 'Good Luck To You, Leo Grande' adlı filmde Thompson'ın yanı sıra Daryl McCormack, Isabella Laughland ve Charlotte Ware de rol alıyor.
Filmin vizyon tarihi henüz belirsiz.