35 yıllık kariyerinde ilk kez çıplak sahnede oynayan Emma Thompson: Bu yaşta çok zorlayıcıydı

"BİR DAHA OYNAMAM"

bedenleri doğal halleriyle görüntülemenin önemli olduğunu belirten Thompson, bir daha böyle bir sahnede oynamayacağını sözlerine ekledi.

Ünlü aktris, çekimden önce yönetmen Sophie Hyde ve rol arkadaşı Daryl McCormack ile birlikte bu sahne hakkında uzun uzun konuştuklarını ve prova yaptıklarını anlatarak, "Sophie, Daryl ve ben çekimden önce bedenlerimiz hakkında konuştuk. Bedenlerimizle ilişkimiz, onlarla ilgili sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler üzerine sohbet ettik" dedi.