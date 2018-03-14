37. İstanbul Film Festivali programı belli oldu

CİNEMANİA

Sinema aşkından, “sinefil olmaktan”, “sinema tutkusundan” yola çıkan bu bölüm sinema dünyasının en iyileri, yıldızları, yol gösterenleri, köşe taşları ve anıtlarını İstanbul Ayvansaray Üniversitesi sponsorluğunda bir araya getiriyor. Bu seçkide başyapıtlar, kayıp, kült veya yeniden gündeme gelmiş klasiklerin restore edilmiş sinema kopyaları; sinema hakkında çekilmiş, sinemacıları veya film sanatını gündeme taşıyan sürprizler yer alıyor.

Arabesk – Ertem Eğilmez

Yapımının 30. yılında Arabesk özel bir gösterimde İstanbul Film Festivali’nin konuğu olacak. Yeşilçam sinemasının, özellikle güldürüleri ile tanınan, bu alanda pek çok kült filme imza atmış yönetmeni Ertem Eğilmez, Banker Bilo, Hababam Sınıfı Güle Güle, Şekerpare ve Milyarder’in ardından 1988’de son filmi Arabesk’i çeker. Türkiye tarihinde bir “kırılma” döneminin kapanışında seyirciyle buluşan Arabesk, dönemini ve kültürünü tavizsizce hicveder, gişe rekorları kırar ve birçok repliği on yıllar sonra bile popüler kültürde yerini korur. Çekimin son aylarında nefes yetmezliğiyle yatağa mahkûm olan Ertem Eğilmez’in Arabesk’i kendine acıma halinin bir güzellemesi, kültürel olarak “acı”nın mizahla alt edilmesini temsil eden tarihi bir filmdir.

Şoför Nebahat / Driver Nebahat – Metin Erksan

Sinema kariyerine 1944’te başlayan Sezer Sezin’in, izleyicinin oldukça benimsediği ve uzun yıllar “Şoför Nebahat” olarak anılmasına neden olan, aynı adlı filmi o kadar çok rağbet görür ki, 1964 ve 1965 yıllarında devam niteliği taşıyan filmler çekilir. Gerçekten de “Şoför Nebahat” karakteri, bulunduğu yapıtı aşan toplumsal göndermeleriyle gündelik hayatta kalıp bir söz, çalışma hayatında “erkekleşen kadınları” tanımlamanın ifadesi haline gelmiştir. Filmde, kamusal alanda var olabilmek, ekonomik özgürlüğünü elde edebilmek için “erkek işi” yapmaya mecbur kalan bir kadının, Nebahat’in öyküsü anlatılır. Şoför Nebahat, Sezer Sezin anısına gösteriliyor.

Siyah Otomobil / Black Car – Aram Gülyüz

Oldukça üretken ve bir o kadar da “deyiş mucidi” olan Aram Gülyüz’ün polisiye filmi Siyah Otomobil, eşinin vefatının ardından görevli olduğu emniyet teşkilatından çekilerek öğretmenlik yapan karizmatik memur Kenan’ı (Ayhan Işık) izler. Kenan, “önemli” bir görev için tekrar teşkilata çağrılır ve akabinde bir türlü çözülemeyen kadın cinayetlerinde görevlendirilir. Yeşilçam sinemasında, oldukça farklı türlerde popüler filmlere imza atan Aram Gülyüz, bu filminde çarpıcı bir muziplikle mevcut polisiye klişelerini kullanır. Ayhan Işık ve Ajda Pekkan’ın başrollerini paylaştığı Siyah Otomobil’in günümüzde değerini hâlâ koruyan müziklerinde ise Vasfi Uçaroğlu Orkestrası’nın imzası bulunuyor. Bu film, bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan Aram Gülyüz için gösteriliyor.

Göl / The Lake – Ömer Kavur

Hastalıklı bir tutkuyu konu alan psikolojik gerilim Göl, büyükşehirde çalışan Nalan adında bir şarkıcının (Müjde Ar), kasabadaki gazinoya davet edilmesiyle başlar; Nalan kasabaya geldiği anda şu söz seyirciyi karşılar: “Kasaba hayatı ıssızdır”. Kasabanın en güçlü adamı Murat’ın (Hakan Balamir) ölen eşinin yerine koyup tutsak aldığı Nalan, bu ıssızlığı Hasan’a duyduğu ilgiyle aşmaya çalışırken, Murat’ın “her şeyin eskisi gibi olacağı”na dair takıntısı filmin gerilimle dolu atmosferini oluşturur. Göl, kasabanın sınırlılığında ve küçüklüğünde, söz edilen “ıssızlığın”, “yabancı” ve dolayısıyla “arzu nesnesi” olarak görülen kadının hayatındaki “tekinsizliğe” dönüşümüyle anlam kazanır. Senaryosunu Selim İleri’nin yazdığı, yapımcılığını ise Atıf Yılmaz’ın üstlendiği Göl, Hakan Balamir anısına gösteriliyor.

24 Kare / 24 Frames – Abbas Kiarostami

Sinemasal sınırları hep zorlayan, sinemada başyapıtlar yaratırken fotoğraf çekmeyi hiç bırakmayan İranlı büyük usta Abbas Kiarostami, ölmeden önce fotoğraf tutkusunu sinemaya taşıdı. 1999 yılında İstanbul Film Festivali’nden Sinema Onur Ödülü alan Kiarostami’nin veda filmi 24 Kare, fotoğraf ve tablolardan esinlenen her biri dört buçuk dakikalık 24 kısa filmden oluşuyor. Bu benzersiz filmin çıkış noktası ise, metafizik bir soru: Fotoğraf çekildikten hemen sonra ne olur? Görüntünün öteki dünyası neler saklar? Kiarostami’nin yaşamını adadığı iki sanat olan sinema ve fotoğraf arasında bir köprü kuran, hiç diyalog içermeyen 24 Kare, sanatçının sinemaya gönderdiği son aşk mektubu, sinemaseverler için de görsel bir hazine.

Yeşil Sis / The Green Fog – Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson

Festival izleyicisinin oldukça iyi tanıdığı Kanadalı eksantrik yönetmen Guy Maddin’in “yeşil” Vertigo / Yükseklik Korkusu yorumu, sürprizlerle dolu, ilginç bir deneyim sunuyor. Maddin ve ortak yönetmenler Evan ve Galen Johnson’ın San Francisco’ya bir aşk mektubu yazma niyetiyle yola çıktıkları film, bu şehirde çekilmiş 98 film ve 3 diziden sahnelerin yeniden kurgulanmasıyla Alfred Hitchcock’un Yükseklik Korkusu’nun post-modern bir versiyonuna dönüştü. San Francisco Film Festivali’nin siparişi üzerine kurgulanan bu benzersiz filmin özgün müziğini Jacob Garchick besteledi, Kronos Quartet de icra etti. Yeşil Sis, Guy Maddin’in bol ödüllü The Forbidden Room / Yasaklı Oda’nın ardından yönetmenler Evan ve Galen Johnson ile yeni çalışması.

Çirkin Kral’ın Efsanesi / The Legend Of The Ugly King – Hüseyin Tabak

Türkiye ve dünya sinemasının efsanelerinden Yılmaz Güney’e saygı duruşu niteliğindeki Çirkin Kral’ın Efsanesi, ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla yapılan röportajlarla sanatçının dünya görüşü, sanat anlayışı ve zorluklarla dolu hayatına eğiliyor. Güney’in 1982 Cannes Film Festivali’nde Yol filmi ile kazandığı Altın Palmiye’den sonra Avrupa sinemasında bir efsaneye dönüşmesini tanıklıklarla sunan film, dünya prömiyerini Yılmaz Güney’in 33. ölüm yıl dönümünde Toronto Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Hüseyin Tabak’ın yedi yılda tamamladığı Çirkin Kral’ın Efsanesi, Costa Gavras ve Michael Haneke gibi saygın yönetmenlerle söyleşiler de içeriyor.

Siyah Gelinlik / La Mariee Etait En Noir / The Bride Wore Black – François Truffaut

Fransız Yeni Dalgası’nın alametifarika yönetmenlerinden François Truffaut’nun altıncı uzun metrajlı filmi Siyah Gelinlik, yönetmenin bu akımdan uzaklaştığı, yeni ve özgün bir tarza yöneldiği döneme denk gelir. Truffaut’nun Hitchcock’a saygı duruşu niyetiyle çektiği film, düğün günü kocasını öldüren beş katilin izini süren ve yalnızca siyah ya da beyaz giyinen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Bu sıra dışı intikam filminin başrolünde, yine Truffaut’nun çektiği Jules ve Jim ile yıldızı parlayan Jeanne Moreau ise son derece gizemli, çarpıcı ve alabildiğine karizmatik. Siyah Gelinlik, 2006’da İstanbul Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan efsane oyuncu Jeanne Moreau anısına gösteriliyor.

Paris, Texas – Wim Wnders

Yol filmlerinin en içlisi, işlevsiz aile filmlerinin en kalp acıtıcısı, atsız bir western… Olağanüstü güzellikteki yalın görüntüleri ve Ry Cooder’ın klasikleşen müziğiyle başyapıt niteliğindeki bu kült film, ilk gösteriminden on yıllar sonra, hâlâ etkileyiciliğini koruyor. Belleğini yitirmiş bir adam Texas Çölü’nde dolaşıp durur. Onu bulan kardeşi, belleğinin canlanmasına, dört yıl önce ardında karısını ve oğlunu bırakarak çekip gittiği yaşama geri dönmesine yardım eder. Yönetmen yardımcısı koltuğunda tanınmış Fransız yönetmen Claire Denis’nin oturduğu Paris, Texas yalnızca Wim Wenders’ın değil, başrolündeki, Eylül’de kaybettiğimiz Harry Dean Stanton’ın da tartışmasız en iyi filmlerinden.

Keşanlı Ali Destanı / Keşanlı Ali’s Epic – Atıf Yılmaz

Cumhuriyet dönemi Türkiye edebiyatının en parlak ve en üretken isimlerinden biri olan Haldun Taner’in aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan Keşanlı Ali Destanı’nda Haldun Taner, sinemanın efsane isimlerinden Atıf Yılmaz ve yapımcılığı üstlenen Memduh Ün’ün yolları kesişiyor. 1964’te, Türkiye sinemasının nicelik açısından “patlama” yaşadığı bir dönemde gösterime giren epik film, Sineklidağ adında bir gecekondu semtinde geçiyor. Kuştepe ve Hoca Hüsrev semtlerinde çekilen Keşanlı Ali Destanı, hapisten döndüğünde ezilmemek için güçlü ve zalim olmayı seçen, Fikret Hakan’ın canlandırdığı Ali’nin “efsane”sini anlatıyor. Keşanlı Ali Destanı, Fikret Hakan anısına gösteriliyor.