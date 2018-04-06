NTV

37. yaşına özel 37 fotoğrafla Sofia Boutella

Madonna’nın dansçısı olarak ünlenen ve daha sonra oyunculuğa geçiş yapan Sofia Boutella bugün 36. yaşını kutluyor. Cezayir asıllı Fransız dansçı ve oyuncu, bugüne dek Jamiroquai, Rihanna gibi dünya starlarının kliplerinde dans etti. Ama tanınmasındaki asıl önemli pay, 10 yıl boyunca popun kraliçesi Madonna’nın arkasında dans etmesine ait. Boutella’nın oyunculuk kariyeri 2012’de başladı. İlk olarak StreetDance 2 filminde rol aldı. Daha sonra 2014’te Kingsman dizisinde oynadı. Aynı yıl Monsters: Dark Continent filminde yer aldı. 2016 yapımı Star Trek Sonsuzluk filminin kadrosuna girdi. Bir başka 2016 yapımı gerilim dram türündeki film Jet Trash’de başrol oyuncusu oldu. Atomic Blonde filminde Charlize Theron ve Tom Cruise ile birlikte oynadığı The Mummy ile kariyerinde zirve yaptı.

  • 1

    36. yıla özel 36 fotoğrafla Sofia Boutella...
  • 2

    StreetDance 2 (2012)
  • 3

    Madonna ve Sofia Boutella
  • 4

    The Mummy (2017)
  • 5

    Davet: Star Trek: Beyond (2016)
  • 6

    Fahrenheit 451 (2018)
  • 7

    Star Trek: Beyond (2016)
  • 8

    Simon Pegg ve Sofia Boutella (2016)
  • 9

    The Mummy (2017)
  • 10

    Chris Evans ve Sofia Boutella / The Oscars (2017)
  • 11

    Madonna: Sticky & Sweet Tour (2010)
  • 12

    Kırmızı halı
  • 13

    The Oscars (2017)
  • 14

    Madonna: The Confessions Tour Live from London (2006)
  • 15

    Monsters: Dark Continent (2014)
  • 16

    Atomic Blonde (2017)
  • 17

    The Mummy (2017)
  • 18

    Kingsman: The Secret Service (2014)

  • 19

    Star Trek: Beyond (2016)
  • 20

    StreetDance 2 (2012)
  • 21

    Davet / Darkest Hour (2017)
  • 22

    Davet / The Mummy (2017)
  • 23

    Davet/ Charlize Theron, Kirsten Dunst, Sofia Coppola, Shaun Robinson, ve Sofia Boutella
  • 24

    Davet / Salma Hayek ve Sofia Boutella
  • 25

    Davet / Charlize Theron, David Leitch ve Sofia Boutella / Atomic Blonde (2017)
  • 26

    Davet
  • 27

    Samuel L. Jackson ve Sofia Boutella (2014)
  • 28

    Davet: Comic-Con International (2014) 

  • 29

    Jameson Empire Awards (2015)
  • 30

    Streetdance 2 galası
  • 31

    The Mummy (2017)
  • 32

    Sofia Boutella / Fahrenheit 451 (2018)
  • 33

    Sofia Boutella / Cannes Film Festival (2018 )

  • 34

    Sofia Boutella / Climax (2018)
  • 35

    Sofia Boutella ve Sterling K. Brown in Hotel Artemis (2018)
  • 36

    Sofia Boutella / Paris Fashion Week (2018)

  • 37

    Sofia Boutella / 2019 Vanity Fair Oscar Party
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin