37. yaşına özel 37 fotoğrafla Sofia Boutella
Madonna’nın dansçısı olarak ünlenen ve daha sonra oyunculuğa geçiş yapan Sofia Boutella bugün 36. yaşını kutluyor. Cezayir asıllı Fransız dansçı ve oyuncu, bugüne dek Jamiroquai, Rihanna gibi dünya starlarının kliplerinde dans etti. Ama tanınmasındaki asıl önemli pay, 10 yıl boyunca popun kraliçesi Madonna’nın arkasında dans etmesine ait. Boutella’nın oyunculuk kariyeri 2012’de başladı. İlk olarak StreetDance 2 filminde rol aldı. Daha sonra 2014’te Kingsman dizisinde oynadı. Aynı yıl Monsters: Dark Continent filminde yer aldı. 2016 yapımı Star Trek Sonsuzluk filminin kadrosuna girdi. Bir başka 2016 yapımı gerilim dram türündeki film Jet Trash’de başrol oyuncusu oldu. Atomic Blonde filminde Charlize Theron ve Tom Cruise ile birlikte oynadığı The Mummy ile kariyerinde zirve yaptı.
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136. yıla özel 36 fotoğrafla Sofia Boutella...
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2StreetDance 2 (2012)
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3Madonna ve Sofia Boutella
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4The Mummy (2017)
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5Davet: Star Trek: Beyond (2016)
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6Fahrenheit 451 (2018)
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7Star Trek: Beyond (2016)
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8Simon Pegg ve Sofia Boutella (2016)
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9The Mummy (2017)
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10Chris Evans ve Sofia Boutella / The Oscars (2017)
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11Madonna: Sticky & Sweet Tour (2010)
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12Kırmızı halı
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13The Oscars (2017)
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14Madonna: The Confessions Tour Live from London (2006)
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15Monsters: Dark Continent (2014)
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16Atomic Blonde (2017)
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17The Mummy (2017)
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18Kingsman: The Secret Service (2014)
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19Star Trek: Beyond (2016)
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20StreetDance 2 (2012)
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21Davet / Darkest Hour (2017)
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22Davet / The Mummy (2017)
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23Davet/ Charlize Theron, Kirsten Dunst, Sofia Coppola, Shaun Robinson, ve Sofia Boutella
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24Davet / Salma Hayek ve Sofia Boutella
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25Davet / Charlize Theron, David Leitch ve Sofia Boutella / Atomic Blonde (2017)
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26Davet
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27Samuel L. Jackson ve Sofia Boutella (2014)
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Davet: Comic-Con International (2014)
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29Jameson Empire Awards (2015)
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30Streetdance 2 galası
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31The Mummy (2017)
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32Sofia Boutella / Fahrenheit 451 (2018)
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Sofia Boutella / Cannes Film Festival (2018 )
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34Sofia Boutella / Climax (2018)
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35Sofia Boutella ve Sterling K. Brown in Hotel Artemis (2018)
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Sofia Boutella / Paris Fashion Week (2018)
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37Sofia Boutella / 2019 Vanity Fair Oscar Party