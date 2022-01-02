372 yıllık tarihi Surp Kevork Kilisesi'ne tek başına sahip çıkıyor

"ÖMRÜM YETTİĞİ KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM"

Kilisenin ayakta kalması için gidip ibadetini, temizliğini ve bakımını yapan Zekeriya Sabuncu, "Ömrüm yettiği kadar sahip çıkacağım. Gelen ziyaretçilere kiliseyi açıyorum. Tarihi hakkında bilgi veriyorum ve bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.