372 yıllık tarihi Surp Kevork Kilisesi'ne tek başına sahip çıkıyor

Haberler - DHA 02.01.2022 - 16:31
37 yıl önce ailesi ile birlikte İstanbul'a göç eden Zekeriya Sabuncu, 8 yıl sonra yaşadığı Mardin'in Derik ilçesine geri döndü.
Aile mesleği zeytincilikle uğraşan Sabuncu, aynı zamanda ilçede yaşayan 3 Ermeni vatandaştan biri olarak tarihi Surp Kevork Kilisesi'ne de sahip çıkıyor.
Hafta sonları 372 yıllık kiliseye gelerek ibadetini yapan Sabuncu, ayrıca tarihi yapının hem temizliğini hem de bakımını tek başına üstleniyor.
Kilisenin ayakta kalması için gidip ibadetini, temizliğini ve bakımını yapan Zekeriya Sabuncu, "Ömrüm yettiği kadar sahip çıkacağım. Gelen ziyaretçilere kiliseyi açıyorum. Tarihi hakkında bilgi veriyorum ve bunu yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
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