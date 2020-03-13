39. İstanbul Film Festivali de ertelendi (Corona nedeniyle iptal edilen etkinlikler)

Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi, İlker Ayrık, Müjdat Gezen ve Ata Demirer gibi isimlerin etkinlikleri corona virüs endişesi nedeniyle ertelendi. Bazı festival, dinleti ve sahne gösterisi için de erteleme kararı alındı. Son olarak ise 39. İstanbul Film Festivali için ertelenme açıklaması yapıldı.

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13.03.2020 - 16:47

Hemen hemen tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen Corona virüs sanat dünyasını da vurmaya devam ediyor.

Ünlü isimlerin yakın zaman sahneleyeceği etkinlerin iptal duyuruları arka arkaya geliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yapılan açıklamada, "10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Festivalin düzenleneceği tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" denildi.

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer Corona tehlikesinin ardından Kıbrıs’taki sahne programlarını iptal etti.

Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Cem Yılmaz ise Avrupa turnesinin Corona virüs nedeniyle iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu.

Yılmaz, "Sevgili arkadaşlar,değerli seyircilerim..Hal böyleyken böyle.Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkca duyuru yapacağım" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması beklenen bazı filmlerin galası ve vizyon tarihleri de ertelendi.

İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi.

21-22 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk anti-konferansı Fifteen Seconds Festival’in 3-4 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmesi kararı alındı.

Corona virüs korunma tedbirleri kapsamında Akbank Sanat bünyesinde mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan konser, söyleşi, seminer, atölye çalışmaları, dans dersleri, film ve tiyatro gösterimleri ileri bir tarihe alındı. 16. Akbank Kısa Film Festivali'nin halka açık tüm gösterimleri ertelendi. Festivali'n yarışmalı bölümleri ise jüri üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda gerçekleştirilecek. Ödül kazanan sanatçılar önümüzdeki günlerde açıklanacak ve ödüller sahiplerine ulaştırılacak.

28 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri ile etkinlik programı dahilindeki Uluslararası İlim Membaı Mâverâünnehir Sempozyumu, ileri bir tarihe ertelendi.

İş Sanat, 30 Nisan'a kadar kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Bu kapsamda 15 Mart Robot Pinokyo, 30 Mart Parlayan Yıldızlar, 6 Nisan Sait Faik hikâye dinletisi, 7 Nisan Tiflis Senfoni Orkestrası, 15 Nisan Lahza & Kenan Doğulu, 19 – 20 Nisan Sabahattin Ali hikâye dinletisi, 26 Nisan Fırtına, 27 Nisan Parlayan Yıldızlar etkinlikleri ile Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki atölye çalışmaları ertelendi.

VİZYON TARİHİ ERTELENEN FİLMLER Malazgirt 1071

Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas

Adanış: Kutsal Kavga

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