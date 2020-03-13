39. İstanbul Film Festivali de ertelendi (Corona nedeniyle iptal edilen etkinlikler)

13.03.2020 - 16:47
21-22 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk anti-konferansı Fifteen Seconds Festival’in 3-4 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmesi kararı alındı.
Corona virüs korunma tedbirleri kapsamında Akbank Sanat bünyesinde mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan konser, söyleşi, seminer, atölye çalışmaları, dans dersleri, film ve tiyatro gösterimleri ileri bir tarihe alındı.
16. Akbank Kısa Film Festivali'nin halka açık tüm gösterimleri ertelendi. Festivali'n yarışmalı bölümleri ise jüri üyelerinin değerlendirilmeleri sonucunda gerçekleştirilecek. Ödül kazanan sanatçılar önümüzdeki günlerde açıklanacak ve ödüller sahiplerine ulaştırılacak.
İş Sanat, 30 Nisan'a kadar kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Bu kapsamda 15 Mart Robot Pinokyo, 30 Mart Parlayan Yıldızlar, 6 Nisan Sait Faik hikâye dinletisi, 7 Nisan Tiflis Senfoni Orkestrası, 15 Nisan Lahza & Kenan Doğulu, 19 – 20 Nisan Sabahattin Ali hikâye dinletisi, 26 Nisan Fırtına, 27 Nisan Parlayan Yıldızlar etkinlikleri ile Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ndeki atölye çalışmaları ertelendi.