4 dalda Oscar alan Parazit Türkiye'de ne kadar izlendi? (14-16 Şubat 2020 gişe rakamları)
Hafta sonunda 480.142 seyirci tarafından izlenen Eltilerin Savaşı, Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu. On yedi günde toplam 2.377.148 seyirciye ulaşan film, filmlerin üçüncü hafta sonu performanslarının sıralandığı tüm zamanlar listesinde dokuzuncu basamakta yer almayı başardı. Hafta sonunun en dikkat çeken hikâyesi ise Parazit (Parasite) tarafından yazıldı. Oscar töreninde büyük bir başarıya imza atması sonrası Türkiye'de de salon sayısı 143'e çıkarılan film, 62.990 seyirci tarafından izlendi ve on altıncı hafta sonunda listenin dördüncü sırasında yer almayı başardı. Film şimdiye kadar toplamda 225.692 seyirciye ulaştı. İşte 14-16 Şubat 2020 Box Office Türkiye rakamları...
18.02.2020 - 07:17| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 07:25
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