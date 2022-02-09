4 dalda Oscar'a aday olan Japon filmi Drive My Car hakkında bilinmesi gerekenler

4 DALDA OSCAR'A ADAY

Son dönemin en çok konuşulan filmlerinden biri, Japon yapımı Drive My Car. Orijinal adı, Doraibu mai kā. Bu yıl Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmasının ardından New York Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En iyi Film seçildi. Film ayrıca Gotham Bağımsız Film Festivali En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü de aldı.

Tüm bu büyük ödüllerin ardından dün açıklanan 2022 Oscar adayları arasında dört adaylıkla öne çıktı. Fillm, En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar'a aday gösterildi.