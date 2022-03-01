4 Mart'ta vizyona girecek 'Bergen' filminin fotoğrafları

Haberler 01.03.2022 - 14:46
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bergen filmine sayılı günler kaldı.
Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı, trajik bir sonla biten ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan film, 4 Mart'ta sinemalarda seyircisiyle buluşacak.
Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı ve dağıtımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği sezonun en merakla beklenen filmin senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi.
Zengin oyuncu kadrosu ve performansları ile uzun süre konuşulacak Bergen filmi, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.
Filmde, Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.
Farah Zeynep Abdullah, efsanevi şarkıcıya benzerliği, duygu yüklü performansı ve Bergen şarkılarını seslendirmedeki başarısı ile dikkat çekerken, filmde Bergen’in annesini canlandıran usta oyuncu Tilbe Saran da yüreklere dokunan oyunculuğu ile seyircinin kalbini çalacak.
Filmde, erkek hakimiyetindeki bir dünyada ayakta durmaya çalışan, birbirinden başka güvenecekleri kimse olmayan anne ve kızın hayatta kalma mücadelesi seyirciyi derinden etkileyecek.