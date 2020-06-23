400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi

Valencia'daki bir özel sanat koleksiyoncusu, Bartolomé Esteban Murillo tarafından 1678 yılında yapılan Meryem’in Günahsız Gebeliği (Immaculate Conception) adlı yaklaşık 400 yıllık tabloyu restore etmesi için bin 200 euro (Yaklaşık 10 bin TL) ödedi. Söz konusu eserin piyasa değerinin 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ancak, iş planlandığı gibi gitmedi ve Meryem Ana'nın yüzü, orijinal durumuna geri döndürmek için yapılan iki girişime rağmen tanınmaz kaldı.

Sanat tarihi uzmanı Fernando Carrera, sanat eselerinin restorasyonunun sadece eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek, Murillo’nun bozulan tablosuna ilişkin, “Bu adamın, ya da bu insanların, restoratör olarak adlandırılması gerektiğini düşünmüyorum. Bu insanlar tarihi yok ediyorlar” ifadelerini kullandı.