400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi

İspanya'daki sanat eserlerini koruma uzmanları, barok sanatçı Bartolomé Esteban Murillo tarafından yapılan ünlü bir resmin hayal kırıklığı yaratan iyileştirme çalışmasının ardından, eserlerin restorasyonu kapsamında yasaların sıkılaştırılması yönünde çağrıda bulundu.

ntv.com.tr 23.06.2020 - 13:06 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 13:25

400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi - 1

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ TABLONUN RESTORASYONU İÇİN SADECE 10 BİN LİRA

Valencia'daki bir özel sanat koleksiyoncusu, Bartolomé Esteban Murillo tarafından 1678 yılında yapılan Meryem’in Günahsız Gebeliği (Immaculate Conception) adlı yaklaşık 400 yıllık tabloyu restore etmesi için bin 200 euro (Yaklaşık 10 bin TL) ödedi. Söz konusu eserin piyasa değerinin 300 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) civarında olduğu tahmin ediliyor. 

400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi - 2

TANINMAYACAK HALDE

Ancak, iş planlandığı gibi gitmedi ve Meryem Ana'nın yüzü, orijinal durumuna geri döndürmek için yapılan iki girişime rağmen tanınmaz kaldı.

400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi - 3

Olay, kaçınılmaz olarak, 8 yıl önce ülkedeki Borja kasabasının eteklerindeki bir kilisenin duvarındaki çürümüş halde bulunan Hz. İsa freskini akıllara getirdi. Dünya çapında manşetlerde yer bulan  olay sanat severlerin büyük tepkisiyle karşılanmıştı.

400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi - 4

Bununla birlikte, geçen yıl İspanya’’nın kuzeyindeki Estalla kasabasındaki 16. yüzyıldan kalma Aziz Goerge ve Ejderhası adlı polikrom heykel de yapılan restorasyonla bozulmuş, ortaya çıkan sonuç ünlü çizgi film karakteri “Tintin ve Playmobil”e benzetilmişti.

400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi - 5

TARİH YOK OLUYOR

Sanat tarihi uzmanı Fernando Carrera, sanat eselerinin restorasyonunun sadece eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek, Murillo’nun bozulan tablosuna ilişkin, “Bu adamın, ya da bu insanların, restoratör olarak adlandırılması gerektiğini düşünmüyorum. Bu insanlar tarihi yok ediyorlar” ifadelerini kullandı. 

400 yıllık sanat eseri restorasyon çalışmasıyla tanınmaz hale geldi - 6

RESTORASYON İLE İLGİLİ YASALAR SIKILAŞTIRILMALI

İspanya Profesyonel Restoratör ve Konservatuarlar Birliği'nin (Acre) eski başkanı Carrera ise söz konusu yasaların şu anda insanların gerekli becerilere sahip olmasalar bile restorasyon projelerine girmelerine izin verdiğini belirterek,  “Bir eczacının lisansı olmadan ilaç satmasına izin veriliyor mu? Yoksa mimarı olmayan biri binanın inşa edilmesine izin mi veriliyor?, Restoratörler, "doktorlardan çok daha az önemli"olabilir, ancak , İspanya'nın kültürel tarihi uğruna yasaların sıkı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu tür şeyleri tekrar tekrar görüyoruz ve yine de olmaya devam ediyor, Mirasımıza yatırım yapmalıyız, ancak para hakkında konuşmadan önce bile, bu tür işleri yapan insanların bu konuda eğitildiğinden emin olmalıyız” dedi.

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