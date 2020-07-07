41. Üsküp Yaz Festivali başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bu yıl 41'incisi düzenlenen Üsküp Yaz Festivali başladı.
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07.07.2020 - 09:55
Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Üsküp Belediyesi destekleriyle Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminden kalma Sulu Han'da düzenlenen festival Üç renkte Üsküp konseriyle sanatseverlerle buluştu.
Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Üç renkte Üsküp konserinin bölgedeki Makedon, Roman ve Türk halkının müzik kültürlerini bir araya getirerek bölünme yargısını kıracağı kaydedildi.
Öte yandan festivalin corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya hükümeti tarafından halka açık etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin protokole uygun olarak yapılacağı ifade edildi.
10 Temmuz'da sona erecek festival kapsamında konserler, on-line kitap tanıtımları, monodram gibi farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.
Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü, Kuzey Makedonya'da 1948 yılında kurulan ülkenin en eski kültür kurumları arasında yer alıyor.
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