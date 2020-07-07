41. Üsküp Yaz Festivali başladı

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Üsküp Belediyesi destekleriyle Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminden kalma Sulu Han'da düzenlenen festival Üç renkte Üsküp konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Üsküp Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Üç renkte Üsküp konserinin bölgedeki Makedon, Roman ve Türk halkının müzik kültürlerini bir araya getirerek bölünme yargısını kıracağı kaydedildi.