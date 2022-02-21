42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu

Erzurumlu Sıddık Kurt, 35 yıldır 42 ülkenin madeni parasıyla üç farklı koleksiyon oluşturdu. Paraların bazılarını tablo şekline getiren Kurt, bir gazeteyle anlaşarak her birini yayınlamak istiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 15:11

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 1

Erzurumlu Sıddık Kurt, 42 ülkenin madeni parasıyla oluşturduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 2

1986'da ailesiyle İstanbul'a göç eden 65 yaşındaki Kurt, Kartal ilçesinde cağ kebap üzerine iş yeri açtı.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 3

Burada bir süre işine devam eden Kurt, koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ailesiyle çalıştırdığı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 4

PARALARI ÜÇ KOLEKSİYONDA BİRLEŞTİRDİ

Bu süreçte yaşadığı ekonomik sorunlara mizahi bakış açısı getirmek isteyen Kurt, yaklaşık 35 yıllık süreçte 42 ülkenin madeni parasını toplayıp 3 klasörde birleştirdi.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 5

Paraları birçok kategoride değerlendiren Kurt, yılları alan çalışmasının insanların dikkatini çektiğini söyledi.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 6

Yaklaşık 5 yıldır Erzurum'da yaşadığını söyleyen Kurt, her paranın simgesine kendince anlamlar yüklediğini söyledi.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 7

"Yıllar önce paralarla Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak mizah çalışmasına başladım" diyen Kurt, "Geçmişin koalisyonlu dönemlerindeki kaoslarında Kartal'ın en güzel yerinde lokantam vardı. Ailemle çalışıyorduk. O badireli dönemi yakinen yaşadık. İşte Türkiye'nin o durumunu paraların diliyle ortaya koymayı amaçladım” dedi.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 8

Kurt, topladığı paraları 3 kategoriye ayırdığını belirterek, "Koleksiyonumda 3 farklı albüm doldurdum. İnsanların dostça yaşaması gerektiğini, farklı ülkelerin paralarıyla bizim paralarımızı ortaya koyarak konuşturdum" diye konuştu.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 9

GAZETEDE YAYINLAMAK İSTİYOR

Paraların bir kısmını tablo şekline getirdiğini belirten Kurt, zaman içinde bir gazeteyle de anlaşarak bunların her birini yayınlamayı istediğini belirtti.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 10

"42 ülkenin farklı parası var. Paraların üzerindeki figürleri dikkate alarak mesajlar ekledim" diyen Kurt, herkesi geçmişin izlerini görmek üzere albümleri görmeye davet etti.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 11

GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMAK İSTİYOR

Kurt, özenle baktığı koleksiyonunu gelecek kuşaklara aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.

42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu - 12

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