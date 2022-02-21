42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 15:11
Erzurumlu Sıddık Kurt, 42 ülkenin madeni parasıyla oluşturduğu koleksiyona gözü gibi bakıyor.
1986'da ailesiyle İstanbul'a göç eden 65 yaşındaki Kurt, Kartal ilçesinde cağ kebap üzerine iş yeri açtı.
Burada bir süre işine devam eden Kurt, koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ailesiyle çalıştırdığı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.
Bu süreçte yaşadığı ekonomik sorunlara mizahi bakış açısı getirmek isteyen Kurt, yaklaşık 35 yıllık süreçte 42 ülkenin madeni parasını toplayıp 3 klasörde birleştirdi.
Paraları birçok kategoride değerlendiren Kurt, yılları alan çalışmasının insanların dikkatini çektiğini söyledi.
Yaklaşık 5 yıldır Erzurum'da yaşadığını söyleyen Kurt, her paranın simgesine kendince anlamlar yüklediğini söyledi.
"Yıllar önce paralarla Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak mizah çalışmasına başladım" diyen Kurt, "Geçmişin koalisyonlu dönemlerindeki kaoslarında Kartal'ın en güzel yerinde lokantam vardı. Ailemle çalışıyorduk. O badireli dönemi yakinen yaşadık. İşte Türkiye'nin o durumunu paraların diliyle ortaya koymayı amaçladım” dedi.
Kurt, topladığı paraları 3 kategoriye ayırdığını belirterek, "Koleksiyonumda 3 farklı albüm doldurdum. İnsanların dostça yaşaması gerektiğini, farklı ülkelerin paralarıyla bizim paralarımızı ortaya koyarak konuşturdum" diye konuştu.
Paraların bir kısmını tablo şekline getirdiğini belirten Kurt, zaman içinde bir gazeteyle de anlaşarak bunların her birini yayınlamayı istediğini belirtti.
"42 ülkenin farklı parası var. Paraların üzerindeki figürleri dikkate alarak mesajlar ekledim" diyen Kurt, herkesi geçmişin izlerini görmek üzere albümleri görmeye davet etti.
Kurt, özenle baktığı koleksiyonunu gelecek kuşaklara aktarmak istediğini de sözlerine ekledi.