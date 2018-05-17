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43. yaşına özel dünden bugüne Ryan Reynolds filmleri

23 Ekim 1976'da Vancouver, Kanada'da 4 erkek kardeşten en küçüğü olarak dünyaya gelen Ryan Reynolds, 2004 yılında Blade Trinity filmiyle başladığı kariyerinde sayısız filmde rol aldı ancak dünya çapında üne Marvel yapımı Deadpool ile kavuştu. 2004-2006 yılları arasında Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette ile nişanlı kalan, 2008'den 2011'e kadar ise Scarlett Johansson ile evli olan Reynolds mutluluğu ise 2012'de evlendiği Blake Lively ile yakaladı. 2 çocuk babası ünlü oyuncu bugün (23 Ekim 2019) 43. yaşını kutluyor. İşte 43. yaşına özel dünden bugüne Ryan Reynolds filmleri...

  • 1

    Lonesome Dove: The Outlaw Years (1995)
  • 2

    Sabrina the Teenage Witch (1996)
  • 3

    Two Guys, a Girl and a Pizza Place (1998)
  • 4

    Big Monster on Campus (2000)
  • 5

    Scrubs (2001)
  • 6

    Finder's Fee (2001)
  • 7

    Van Wilder (2002)
  • 8

  • 9

    Buying the Cow (2002)
  • 10

    The In-Laws (2003)
  • 11

    Blade: Trinity (2004)
  • 12

    The Amityville Horror (2005)
  • 13

    Just Friends (2005)
  • 14

    Waiting... (2005)
  • 15

    Definitely, Maybe (2008)
  • 16

    Fireflies in the Garden (2008)
  • 17

    Chaos Theory (2008)
  • 18

    Adventureland (2009)
  • 19

    X-Men Origins: Wolverine (2009)
  • 20

    Paper Man (2009)
  • 21

    The Proposal (2009)
  • 22

    Buried (2010)
  • 23

    Green Lantern (2011)
  • 24

    The Change-Up (2011)
  • 25

    Safe House (2012)
  • 26

    R.I.P.D. (2013)
  • 27

    The Captive (2014)
  • 28

    The Voices (2014)
  • 29

    Woman in Gold (2015)
  • 30

    Self/less (2015)
  • 31

    Mississippi Grind (2015)
  • 32

    Deadpool (2016)
  • 33

    Criminal (2016)
  • 34

    Life (2017)
  • 35

    The Hitman's Bodyguard (2017)
  • 36

    Deadpool 2 (2018)
  • 37

    Deadpool 2 (2018)
  • 38

    Ryan Reynolds / Pokémon Detective Pikachu (2019)
  • 39

    Ryan Reynolds ve Mélanie Laurent / 6 Underground (2019)
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