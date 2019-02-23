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44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.

  • 1

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri töreninde Fransız Xavier Legrand'ın yönettiği Jusqu'a la garde (Velayet) en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü.
  • 2

    Lea Drucker bu filmde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

  • 3

    En iyi erkek oyuncu ödülü ise Guy filminde rol alan Alex Lutz'a verildi.
  • 4

    Vincent Blanchard en iyi film müziği (Guy) ödülünü aldı. 

  • 5

    En iyi kısa film ödülü Remi Allier'in yönettiği Les petites mains kazandı.
  • 6

    En iyi animasyon filmi ödülü Michel Ocelot'ın Dilili à Paris'e gitti.
  • 7

    En iyi belgesel filmi ödülü, Jean Libon ve Yves Hinant'ın Ni juge, ni soumise yapıtlarına gitti.
  • 8

    Jacques Audiard da Les Freres Sisters filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
  • 9

    En iyi yabancı film ödülü ise Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın Une affaire de famille adlı eserine verildi.
  • 10

    Jean-Bernard Marlin'in yönettiği Sheherazade filminde gösterdikleri performansla Dylan Robert en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi.

  • 11

    Kenza Fortas ise en iyi umut veren kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.
  • 12

    Cesar'ın bu yılki onur ödülü ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford'a verildi.
  • 13

    En iyi erkek oyuncu Philippe Katerine..

  • 14

    En iyi kadın oyuncu Karin Viard
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