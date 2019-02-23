44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.
-
1Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri töreninde Fransız Xavier Legrand'ın yönettiği Jusqu'a la garde (Velayet) en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü.
-
2Lea Drucker bu filmde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
-
3En iyi erkek oyuncu ödülü ise Guy filminde rol alan Alex Lutz'a verildi.
-
4
Vincent Blanchard en iyi film müziği (Guy) ödülünü aldı.
-
5En iyi kısa film ödülü Remi Allier'in yönettiği Les petites mains kazandı.
-
6En iyi animasyon filmi ödülü Michel Ocelot'ın Dilili à Paris'e gitti.
-
7En iyi belgesel filmi ödülü, Jean Libon ve Yves Hinant'ın Ni juge, ni soumise yapıtlarına gitti.
-
8Jacques Audiard da Les Freres Sisters filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
-
9En iyi yabancı film ödülü ise Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın Une affaire de famille adlı eserine verildi.
-
10Jean-Bernard Marlin'in yönettiği Sheherazade filminde gösterdikleri performansla Dylan Robert en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi.
-
11Kenza Fortas ise en iyi umut veren kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.
-
12Cesar'ın bu yılki onur ödülü ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford'a verildi.
-
13
En iyi erkek oyuncu Philippe Katerine..
-
14En iyi kadın oyuncu Karin Viard