45. yaşına özel 45 fotoğrafla Angelina Jolie

Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün (4 Haziran 1975) doğum gününü kutluyor. İşte 45. yaşına özel 45 fotoğrafla Angelina Jolie...

Abone ol Paylaş







Ann-Margret, Jon Voight ve Angelina Jolie / Lookin' to Get Out (1982)

Angelina Jolie / Cyborg 2: Glass Shadow (1993)

Angelina Jolie / Actors Studio (1994)

Angelina Jolie ve Jonny Lee Miller / Hackers (1995)

Angelina Jolie / Without Evidence (1995)

Angelina Jolie / Love Is All There Is (1996)

Angelina Jolie / Foxfire (1996)

Anne Archer ve Angelina Jolie / Mojave Moon (1996)

Angelina Jolie ve Julie Carmen / True Women (1997)

Angelina Jolie / Playing God (1997)

Angelina Jolie / Gia (1998)





Angelina Jolie / Hell's Kitchen (1998)

Angelina Jolie /Playing by Heart (1998)

Angelina Jolie / Pushing Tin (1999)

Angelina Jolie / The Bone Collector (1999)

Angelina Jolie / Girl, Interrupted (1999)

Angelina Jolie / Gone in Sixty Seconds (2000)

Billy Bob Thornton ve Angelina Jolie / Gone in Sixty Seconds (2000)

Angelina Jolie / Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Angelina Jolie ve Thomas Jane / Original Sin (2001)

Angelina Jolie / Life or Something Like It (2002)

Angelina Jolie / Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)

Angelina Jolie / Beyond Borders (2003)

Angelina Jolie / Taking Lives (2004)

Angelina Jolie / Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

Angelina Jolie / The Fever (2004)

Angelina Jolie / Alexander (2004)

Angelina Jolie / Alexander (2004)

Brad Pitt ve Angelina Jolie / Mr. & Mrs. Smith (2005

Angelina Jolie / The Good Shepherd (2006)

Angelina Jolie ve Archie Panjabi / A Mighty Heart (2007)

Angelina Jolie/ Changeling (2008)

Angelina Jolie / Changeling (2008)

Angelina Jolie / Wanted (2008)

Brad Pitt ve Angelina Jolie / The 66th Annual Golden Globe Awards (2009)

Angelina Jolie / Salt (2010)

Angelina Jolie / The Tourist (2010)

Angelina Jolie ve Hannah New / Maleficent (2014)

Angelina Jolie / By the Sea (2015)

Angelina Jolie / Mülteci kampı (2016)

Angelina Jolie / First they Killed my Father daveti (2017)

Angelina / Jolie NATO (2018 )

Angelina Jolie - EE British Academy Film Awards (2018)

Angelina Jolie / Maleficent: Mistress of Evil (2019)

Angelina Jolie attends the Maleficent: Mistress Of Evil galası