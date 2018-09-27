46. Uluslararası Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den 3 aday!
ntv.com.tr
20 ülkenin adaylarının değerlendirildiği 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları açıklandı. Listede Star TV’de ekrana gelen "İstanbullu Gelin" ve "Cesur ve Güzel" adaylık kazanan yapımlar olurken, "Söz" dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.
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2018 Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu. Türkiye listede 3 kategoriden adaylıkla yer alırken Star TV’nin başarısı dikkat çekti.
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2Star TV’de ekranlara gelen “Söz” dizinde yer alan Tolga Sarıtaş, En İyi Erkek Oyuncu ödüne aday gösterilirken, yine Star TV’de izleyicle buluşan “İstanbullu Gelin” ve “Cesur ve Güzel” dizileri de Telenova kategorisinde ödüle aday oldu.
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3Buna göre Ay Yapım imzalı Cesur ve Güzel (Brave and Beautiful) ve O3 Medya imzalı İstanbullu Gelin, Telenovela kategorisinde Ouro Verde (The Payback) ve Paquita La Del Barrio dizilerine karşı yarışacak.
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Geçen yıl Telenovela kategorisinde, “Kara Sevda” dizisi ödül kazanmıştı.
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Tolga Sarıtaş ise En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında Brezilya’dan Julio Andrade, Kanada’da Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen ile mücadele edecek.
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Ödül töreninin, ABD’nin New York kentindekindeki Hilton Oteli’nde, 19 Kasım’da düzenleneceği belirtildi.
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LA CASA DE PAPEL DRAMA KATEGORİSİ’NDE YARIŞACAK
Türkiye’de ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin 46. Uluslarası Emmy Ödül Töreni’nde “drama” kategorisinde yarışacağı duyuruldu.
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Ünlü İspanyol dizisinin bu alandaki rakipleri ise “Inside Edge”(Hindistan), Um Contra Todos – İkinci Sezon (Brezilya) ve Urban Myths (Birleşik Krallık) olarak açıklandı.
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Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO’su Bruce L. Paisner, “Tüm kıtalarda ve platformlarda ki adayların çeşitliliği ve coğrafik yayılmasına bakacak olursak, televizyonda ki üstün başarı dili ve kültürü aşan bir olay haline geldi” yorumunu yaptı.
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Adayların değerlendirildiği ülkeler, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Danimarka, Almanya, Hindistan, İsrail, Japonya, Meksika, Hollanda, Portekiz, İspanya, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland, Türkiye, İngiltere ve ABD olarka belirlendi.
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