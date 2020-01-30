46. yaşına özel 46 fotoğrafla Christian Bale

ABD'li aktör Christian Bale bugün 46. yaşını kutluyor... İşte canlandırdığı karakterler için kısa sürede aldığı hatta verdiği kilolarlar inanılmaz bir kariyere imza atan, Batman / Bruce Wayne ile dünya çapında üne kavuşan Christian Bale'i anlatan 46 fotoğraf...

Christian Charles Philip Bale, 30 Ocak 1974 tarihinde, Pembrokeshire, Wales Birleşik Krallık'da dünyaya geldi. Annesi bir sirk palyaçosu olan Jenny James, babası ise pilot Daved Bale'di.

Dört kardeşin en küçüğü olan Bale, ailesinin işlerinden dolayı İngiltere, A.B.D. ve Portekiz gibi pek çok farklı ülkeyi dolaştı ve farklı okullarda eğitim aldı.

Bale ve gitar çalmaya ilgi duyan Christian Charles Philip Bale ablası Louise'in etkisi altında oyunculuğa yöneldi.

İlk oyunculuk denemesini 1982 yılında, henüz sekiz yaşındayken T.V. reklamları ile yapan aktör, 1986 yılında, Anastasia: The Mystery of Anna adlı T.V. filmi ile sinema sektörüne adım attı.

Ve o gün başlayan kariyeri bugün onu Hollywood'un dev isimlerinden biri haline getirdi.

İşte 44 yaşına giren Christian Charles Philip Bale'i ve filmlerini anlatan fotoğraflar:

Empire of the Sun (1987)

Mio min Mio (1987)

Newsies (1992)

Prince of Jutland (1994)

All the Little Animals (1998)

Velvet Goldmine (1998)

Mother of Jesus (1999)

American Psycho (2000)

Reign of Fire (2002)

Equilibrium (2002)

Laurel Canyon (2002)

Reign of Fire (2002)

The Machinist (2004)

Harsh Times (2005)

Batman Begins (2005)

Rescue Dawn (2006)

3:10 to Yuma (2007)

The Dark Knight (2008)

The Prestige (2006)

Terminator Salvation (2009)

Public Enemies (2009)

The Fighter (2010)

Jin ling shi san chai (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Out of the Furnace (2013)

American Hustle (2013)

Exodus: Gods and Kings (2014)

The Big Short (2015)

The Promise (2016)

Hostiles (2017)

Vice (2018)

Christian Bale ve Matt Damon / Ford v Ferrari (2019)

Christian Bale'in günlük hayatından, çekimlerden ve röportajlardan yansıyanlar...

Christian Bale ve Sibi Blazic / Screen Actors Guild Awards / Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri (2020)