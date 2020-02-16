46. yaşına özel dünden bugüne Mahershala Ali filmleri

Dizi oyunculuğuyla başladığı kariyerinde Hidden Figures ve Hunger Games gibi farklı filmlerde rol alan Mahershala Ali, House of Cards ve Luke Cage ile adını duyurdu. 2017 yılında Moonlinght (Ayışığı) fimindeki rolüyle Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçti Ali, 91. Oscar Ödülleri'nde ise Green Book (Yeşil Rehber) ile En İyi yardımcı Erkek Oyuncu ödülü kazanma başarısını tekrarladı. Korku içerikli aksiyon filmi Blade'de rol almaya hazırlanan Hollywood’un parlayan ismi bugün (16 Şubat 2020( 46. yaş gününü kutluyor. 46. doğum gününe özel dünden bugüne Mahershala Ali filmlerini derledik...

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Mahershala Ali / CSI: Crime Scene Investigation (2000)
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Mahershala Ali / Threat Matrix (2003)
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Laura Allen ve Mahershala Ali / The 4400 (2004)
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Mahershala Ali / The Curious Case of Benjamin Button (2008)
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Mahershala Ali / The Wronged Man (2010)
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Mahershala Ali / Predators (2010)
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Mahershala Ali / Alcatraz (2012)
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Derek Cianfrance, Eva Mendes ve Mahershala Ali / The Place Beyond the Pines (2012)
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Mahershala Ali / Alphas (2011)
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Mahershala Ali / The Hunger Games: Mockingjay - Bölüm 1 (2014)
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Mahershala Ali / True Detective (2014)
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Mahershala Ali / The Hunger Games: Mockingjay - Bölüm 2 (2015)
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Mahershala Ali / House of Cards (2013)
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Mahershala Ali / Kicks (2016)
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Mahershala Ali ve Gugu Mbatha-Raw / Free State of Jones (2016)
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Mahershala Ali ve Alex R. Hibbert / Moonlight (2016)
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Mahershala Ali / Luke Cage (2016)
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Taraji P. Henson ve Mahershala Ali / Hidden Figures (2016)
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Viggo Mortensen ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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Mahershala Ali / Room 104 (2017)
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Mahershala Ali, Tony Guerrero ve Marcus J. Parker / Alita: Battle Angel (2019)
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Mahershala Ali / True Detective (2019)

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