1 Ben Affleck / School Ties (1992)

2 Ben Affleck / Dazed and Confused (1993)

3 Ben Affleck / Glory Daze (1995)

4 Ben Affleck ve Shannen Doherty / Mallrats (1995)

5 Ben Affleck ve Rachel Weisz / Going All the Way (1997)

6 Ben Affleck, Jason Lee ve Dwight Ewell / Chasing Amy (1997)

7 Ben Affleck, Matt Damon, Casey Affleck ve Cole Hauser / Good Will Hunting (1997)

8 Ben Affleck /Los Angeles (1998)

9 Ben Affleck ve Joanna Going / Phantoms (1998)

10 Steve Buscemi, Bruce Willis, Ben Affleck, Will Patton, Michael Clarke Duncan ve Owen Wilson / Armageddon (1998)

11 Sandra Bullock ve Ben Affleck / Forces of Nature (1999)

12 Ben Affleck / Dogma (1999)

13 Ben Affleck / Boiler Room (2000)

14 Ben Affleck / Reindeer Games (2000)

15 Ben Affleck ve Gwyneth Paltrow / Bounce (2000)

16 Ben Affleck / Pearl Harbor (2001)

17 Ben Affleck, Kevin Smith ve Jason Mewes / Jay and Silent Bob Strike Back (2001)

18 Ben Affleck / Changing Lanes (2002)

19 Ben Affleck / The Sum of All Fears (2002)

20 Ben Affleck / Sundance Film Festival ( 2002 )

21 Ben Affleck / Daredevil (2003)

22 Jennifer Lopez ve Ben Affleck / Gigli (2003)

23 Uma Thurman ve Ben Affleck / Paycheck (2003)

24 Ben Affleck, Raquel Castro ve Paulie Litt / Jersey Girl (2004)

25 Ben Affleck ve James Gandolfini / Surviving Christmas (2004)

26 Ben Affleck / Clerks II (2006)

27 Ben Affleck / Hollywoodland (2006)

28 Jennifer Aniston ve Ben Affleck / He's Just Not That Into You (2009)

29 Russell Crowe ve Ben Affleck / State of Play (2009)

30 Ben Affleck ve Jason Bateman / Extract (2009)

31 Kevin Costner ve Ben Affleck / The Company Men (2010)

32 Ben Affleck ve Rebecca Hall / The Town (2010)

33 Ben Affleck / Argo (2012)

34 Ben Affleck / London Film Festival (2012)

35 Ben Affleck ve Olga Kurylenko / To the Wonder (2012)

36 Ben Affleck / Runner Runner (2013)

37 Ben Affleck ve Rosamund Pike /Gone Girl (2014)

38 Ben Affleck /18. Annual Hollywood Film Awards (2014)

39 Ben Aflleck ve Bill Gates / Diplomacy, Development And National Security (2015)

40 Ben Affleck ve Gal Gadot / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

41 Ben Affleck, Jared Leto ve Margot Robbie / Suicide Squad (2016)

42 Ben Affleck / The Accountant (2016)

43 Ben Affleck ve Matt Damon / 10. Annual Guys Choice Awards (2016)

44 Ben Affleck / Live by Night (2016)

45 Ben Affleck ve Jason Momoa in Justice League (2017)