47. yaşına özel dünden bugüne Idris Elba filmleri

Idris Elba, Wood Harris ve Michael Kostroff / The Wire (2002)

Idris Elba in The Gospel (2005)

Cassi Davis, Idris Elba ve Malinda Williams / Daddy's Little Girls (2007)

Hilary Swank ve Idris Elba / The Reaping (2007)

Idris Elba / 28 Weeks Later (2007)

Idris Elba / This Christmas (2007)

Idris Elba ve Ethan Cutkosky / The Unborn (2009)

Idris Elba / The Losers (2010)

Nicolas Cage ve Idris Elba / Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)

Idris Elba ve Riaad Moosa / Mandela: Long Walk to Freedom (2013)

Idris Elba ve Chris Hemsworth / Thor: The Dark World (2013)

Idris Elba / No Good Deed (2014)

Idris Elba a/ The Gunman (2015)

Idris Elba / Beasts of No Nation (2015)

Idris Elba ve Justin Lin / Star Trek: Beyond (2016)

27

Idris Elba / Five by Five (2017)