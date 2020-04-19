480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne corona virüs engeli

Çin'de başlayan ve tüm ülkelere yayılarak insan sağlığını tehdit eden corona virüs, Manisa
'da da 480 yıllık geleneği olumsuz etkiledi. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın katıldığı UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 12 Mart tarihinde festivali düzenleyen komite tarafından iptal edildi.
Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü (bugün) yapılması planlanan mesir macunu saçım töreni corona virüs riski sebebiyle gerçekleştirilemedi.