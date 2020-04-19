480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne corona virüs engeli

Manisa'da 480 yıldan bu yana devam eden Mesir Macunu Festivali için her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın akın ettiği Sultan Cami önündeki meydan, bu yıl corona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle boş kaldı. Geçen sene Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 29 evin çatı ve balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçılmıştı.

İHA 19.04.2020 - 10:38

Çin'de başlayan ve tüm ülkelere yayılarak insan sağlığını tehdit eden corona virüs, Manisa'da da 480 yıllık geleneği olumsuz etkiledi. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın katıldığı UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 12 Mart tarihinde festivali düzenleyen komite tarafından iptal edildi.

Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü (bugün) yapılması planlanan mesir macunu saçım töreni corona virüs riski sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Geçtiğimiz yıl yapılan şenliklerde Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 29 evin çatı ve balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçıldı.

Bu yıl Sultan Camii'nin önündeki meydan boş kalırken, cami ve meydanın sessiz hali havadan görüntülendi.
Şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapmak için her yıl binlerce insan sokakları ve meydanı dolduruyor.

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