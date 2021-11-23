49. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan “Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu” (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı yapım kazandı.