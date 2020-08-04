50 yıldır aynı parkta resim çiziyor

04.08.2020 - 13:03
"BURSA'NIN KÜLTÜRÜNE VE SANATINA KATKI VERİYORUM"
50 yıldır aynı parkta portre çizimi yaptığını söyleyen Akkoç sözlerine şöyle devam etti:
"Turistlere çizdiğim karikatürlerle Bursa'nın kültürüne sanatına katkı vermekteyim. Bu sene 50'nci yılım. Bununla ilgili kitabım da çıkacak. Ben burada 50 yıldan beri çalışıyorum. Burada bir büstümün olmasını istiyorum. Ya da parkın içinde bir yere ismimin verilmesini istiyorum. Bunun hakkım olduğunu düşünüyorum" dedi.
2 karikatür kitabı olduğunu belirten Akkoç, 50'nci yıla özel 3'üncü karikatür kitabım çıkacak. 50'nci yıl etkinliği şeklinde düşünüyorum. Türkiye'de ilk defa portreyi taşa, ağaca, tabağa çizen benim. Yumurtanın üzerine portre çiziyorum" diye konuştu.