500 yıllık Deva Hamamı talan edildi

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, “Hamamın kubbesi pencereleri sekizgen mimariyle yapılmış. 27 yıl öncesine kadar kent halkının uğrak noktası olan, kültür mirası olan Deva Hamamı'nın restore edilmesi istiyoruz. Amacımız bunun Diyarbakır'a, turizme kazandırılması” dedi.