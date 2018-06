51. yaşına özel 51 fotoğrafla Nicole Kidman

1 Nicole Kidman / BMX Bandits (1983)

2 Nicole Kidman / Windrider (1986)

3 Nicole Kidman / Vietnam (1987)

4 Nicole Kidman / Dead Calm (1989)

5 Nicole Kidman / Bangkok Hilton (1989)

6 Tom Cruise ve Nicole Kidman / Days of Thunder (1990)

7 Nicole Kidman / Billy Bathgate (1991)

8 Tom Cruise ve Nicole Kidman / Far and Away (1992)

9 Nicole Kidman / Malice (1993)

10 Nicole Kidman / My Life (1993)

11 Nicole Kidman / To Die For (1995)

12 Nicole Kidman ve Val Kilmer / Batman Forever (1995)

13 Nicole Kidman / The Portrait of a Lady (1996)

14 George Clooney ve Nicole Kidman / The Peacemaker (1997)

15 Nicole Kidman ve Goran Visnjic / Practical Magic (1998)

16 Nicole Kidman / Eyes Wide Shut (1999)

17 Nicole Kidman / Moulin Rouge! (2001)

18 Nicole Kidman ve Fionnula Flanagan / The Others (2001)

19 Nicole Kidman ve Ben Chaplin / Birthday Girl (2001)

20 Nicole Kidman / The Hours (2002)

21 Nicole Kidman / Dogville (2003)

22 Nicole Kidman / Cold Mountain (2003)

23 Nicole Kidman / The Stepford Wives (2004)

24 Nicole Kidman / Birth (2004)

25 Nicole Kidman ve Sean Penn / The Interpreter (2005)

26 Nicole Kidman / Bewitched (2005)

27 Nicole Kidman / Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006)

28 Nicole Kidman / The Invasion (2007)

29 Nicole Kidman / The Golden Compass (2007)

30 Nicole Kidman / Australia (2008)

31 Nicole Kidman ve Daniel Day-Lewis / Nine (2009)

32 Nicole Kidman / Rabbit Hole (2010)c

33 Nicole Kidman ve Keith Urban / Just Go with It (2011)

34 Nicole Kidman ve Cam Gigandet / Trespass (2011)

35 Nicole Kidman, Matthew McConaughey, David Oyelowo ve Zac Efron / The Paperboy (2012)

36 Nicole Kidman / Hemingway & Gellhorn (2012)

37 Nicole Kidman ve Mia Wasikowska / Stoker (2013)

38 Colin Firth ve Nicole Kidman / The Railway Man (2013)

39 Nicole Kidman / Grace of Monaco (2014)

40 Nicole Kidman / Before I Go to Sleep (2014)

41 Nicole Kidman ve Joseph Fiennes / Strangerland (2015)

42 Nicole Kidman / Queen of the Desert (2015)

43 Nicole Kidman, Christopher Walken ve Maryann Plunkett / The Family Fang (2015)

44 Nicole Kidman in Secret in Their Eyes (2015)

45 Nicole Kidman / Genius (2016)

46 Nicole Kidman / Lion (2016)

47 Nicole Kidman / How to Talk to Girls at Parties (2017)

48 Nicole Kidman / The Killing of a Sacred Deer (2017)

49 Nicole Kidman / The Beguiled (2017)

50 Nicole Kidman ve Bryan Cranston / The Upside (2017)