51. yaşına özel dünden bugüne Jennifer Aniston filmleri

80'lerde kariyerine küçük rollerle başlayan, daha sonra televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi Friends'teki Rachel Green rolüyle dünya çapında üne kavuşan Jennifer Aniston bugün (11 Şubat 2020) 51. doğum gününü kutluyor. Forbes tarafından dünyanın en zengin ünlüleri listesinde 10. sırada gösterilen (2007) kariyerine Altın Küre ve bir de Emmy Ödülü sığdaran Aniston'ın bugüne kadar rol aldığı filmleri ve dizileri sizin için derledik...

Jennifer Aniston / Quantum Leap (1989)

Jennifer Aniston ve Mayim Bialik in Molloy (1990)

Jennifer Aniston, John Ratzenberger, Danica McKellar, Breckin Meyer, Brian Robbins, Chad Allen, Candace Cameron Bure, Sherman Hemsley, Dorothy Lyman, Josh Saviano, Tasha Scott, ve Jaleel White / Camp Cucamonga (1990)







Jennifer Aniston, Ami Dolenz ve Charlie Schlatter / Ferris Bueller (1990)

Jennifer Aniston / Leprechaun (1993)

Jennifer Aniston ve Tom Kenny / The Edge (1992)

Jennifer Aniston / Dream for an Insomniac (1996)

Jennifer Aniston ve Amanda Peet / She's the One (1996)

Jennifer Aniston ve Kevin Bacon / Picture Perfect (1997)

Jennifer Aniston ve Jeanne Tripplehorn / 'Til There Was You (1997)

Jennifer Aniston / The Object of My Affection (1998)

Jennifer Aniston /Office Space (1999)

Jennifer Aniston / Rock Star (2001)

Jennifer Aniston / The Good Girl (2002)

Jennifer Aniston / Bruce Almighty (2003)

Jennifer Aniston ve Ben Stiller / Along Came Polly (2004)

Jennifer Aniston / Friends (1994)

Jennifer Aniston / Derailed (2005)

Jennifer Aniston / Rumor Has It... (2005)

Jennifer Aniston, Joan Cusack ve Catherine Keener / Friends with Money (2006)

Jennifer Aniston / The Break-Up (2006)

Jennifer Aniston ve Steve Zahn / Management (2008)

Jennifer Aniston / 30 Rock (2006)

Jennifer Aniston / Marley & Me (2008)

Jennifer Aniston ve Ben Affleck / He's Just Not That Into You (2009)



Jennifer Aniston / Love Happens (2009)

Jennifer Aniston / The Bounty Hunter (2010)

Jennifer Aniston ve Jason Bateman / The Switch (2010)

Jennifer Aniston / Cougar Town (2009)

Jennifer Aniston ve Adam Sandler / Just Go with It (2011)

Jennifer Aniston / Horrible Bosses (2011)

Jennifer Aniston, Paul Rudd ve Justin Theroux / Wanderlust (2012)

Jennifer Aniston / We're the Millers (2013)

Jennifer Aniston / Life of Crime (2013)

Jennifer Aniston ve Peter Bogdanovich / She's Funny That Way (2014)

Jennifer Aniston ve Chris Messina / Cake (2014)

Jennifer Aniston, Jill Basey ve Alyssa Preston / Horrible Bosses 2 (2014)

Jennifer Aniston ve Kate Hudson / Mother's Day (2016)

Jennifer Aniston / Office Christmas Party (2016)

Jennifer Aniston, Alden Ehrenreich ve Tye Sheridan / The Yellow Birds (2017)

Jennifer Aniston / Dumplin' (2018)

Jennifer Aniston, Adam Sandler ve Dany Boon / Murder Mystery (2019)