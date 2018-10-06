55. Uluslararası Antalya Film Festivali ödülleri açıklandı

1 Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni, Cam Piramit'te yapıldı. Törende, oyuncu Tuğba Ünsal ödül verdi.

2 Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ödül töreni, Cam Piramit'te yapıldı. 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, "En İyi Film" ödülünü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces" filmine verildi. Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı aldı.

3 Törende, "En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi. Ödülü filmin başrol oyuncusu Lily Franky aldı.

4 "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı. Ödülü Filmin yapımcısı Pierre Sarraf aldı.

5 İBRAHİM TATLISES'E ONUR ÖDÜLÜ "Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

6 "Onur Ödülü" alan bir diğer oyuncu ise ABD'li aktör Eric Roberts oldu. Roberts, onur ödülü almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bize genç film yapımcılar gerekiyor. Antalya siz bize genç yapımcılar bulmanız gerekiyor." diye konuştu.

7 CEM YILMAZ'A YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ödülünü Nebahat Çehre ve Ozan Güven'in elinden alan Yılmaz, festivalde bugüne kadar herhangi bir filminin yarışmadığını fakat festivalin hep takipçisi olduğunu dile getirdi.

8 Sinemayla ilgili her şeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Ben Nebahat Hanım'dan 20 yıl sonra da ödül almayı çok isterim. Hatta Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim. Ozan Güven'e hiç değinmiyorum, bu 20 yıl içinde bana çok katkısı olmuş bir aktördür." diye konuştu.

9 Ozan Güven de "Bir plaket olsaydı ben de sana ömür boyu arkadaşlık ve dostluk ödülü vermek isterdim, teşekkür ederim." dedi.

10 "Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü", Çınar filminin görüntü yönetmeni Olcay Oğuz'a, "Jüri Özel Ödülü", Derek Doneen'in yönettiği "Kailash" filmine verildi. Yönetmen katılamadığı için ödülü alan festivalin direktörü Mike Downey, jürinin hassasiyet göstererek, dereceye giren filmleri belirlediğini söyledi.

11 KIRMIZI HALIDA YILDIZLAR GEÇİDİ Uluslararası Antalya Film Festivalinin kapanış gecesinde kırmızı halıdan geçen ünlüler ve davetliler, şıklıklarıyla göz doldurdu. Tuba Ünsal

12 Cem Yılmaz ve Defne Samyeli

13 Wilma Elles

14 Yavuz Bingöl

15 Yonca Evcimik

16 Ekin Türkmen

17 Oktay Kaynarca

18 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel

19 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nden renkli kareler...

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51