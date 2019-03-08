550 yıllık sır: Çocuklar felaketleri önlemek için kurban edildi
Geçen yıl Peru'nun Trujillo kenti yakınlarında bulunan ve 550 yıllık olduğu tahmin edilen 140 çocuk mezarıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Çocukların, doğa güçlerini memnun etmek isteyen Chimu medeniyeti tarafından topluca kurban edildikleri düşünülüyor.
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1Bilim insanları, tarihte yaşanan en büyük çocuk kurban etme ayinine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.
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2ABD'deki Tulane Üniversitesi'nde görev yapan antropolog John Verano yeni makalesinde 140 çocuk ve 200 lamanın, şiddetli yağmur, sel ve yumuşak toprak kayması felaketlerini önlemek için kurban edildiğini iddia etti.
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3Bulgular Peru'nun kuzeyinde yaşayan Chimu uygarlığına ait ritüelleri işaret ediyor.
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Olayın geçmişi
Geçtiğimiz yıl Peru'da bir grup arkeolog, tarihin bilinen en büyük çocuk kurban edilme ayini olduğuna inandıkları yaklaşık 550 yıllık bir ritüelle ilgili araştırma yapmaya başladı.
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5Uzun süren araştırmalardan sonra ülkenin kuzey kıyısında bulunan Huanchaquito-Las Llamas çölünün altındaki korkunç sır bulundu.
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6Çölde gömülü 140 çocuk iskeleti ve 200’den fazla lama kalıntısı vardı.
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7Toplu mezarın fotoğrafları dünya çapında ses getirdi, uluslararası medya tarafından kullanıldı.
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8Beş ila 14 yaşları arasındaki çocukların kitle halinde kurban edilmesinin nedenini, araştırmacılar o dönemde yaşanmış olan ve 'El Nino-Çocuk' olarak bilinen felakete bağlıyor.
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9Bulgular ayrıca Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan antik Chimu medeniyetinin ritüelleri hakkında da yeni bilgiler sunuyor.
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10Bulunan çocuk iskeletleri, antik Chimu topluluğunun, insanların göğüslerini açıp kalplerini dışarı çıkararak öldürdüğü hakkındaki hikayeleri yeniden gündeme getirdi.