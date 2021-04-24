553 eser Osmanlı saray resminin tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi'nde

Kaya, Milli Saraylar Resim Müzesi ile envanterindeki birbirinden değerli eserlerin tek bir mekanda bir araya getirilmesinin çok değerli olduğunu belirterek, "Çoğu zaman ziyaretçiler tabloları anlamadan geçiyorlardı. Fausto Zonaro'nun eseri bir yerde, bir padişah portresi başka bir yerde oluyordu. Ama şu anda bu eserler kimliğine kavuştular diyebiliriz. Çünkü doğru şekilde düzenlendiler. Padişah portreleri bir yerde, Türk ressamlar için ayrı odalar ya da özellikle fetih konulu odalar gibi tematik odalarımızda daha anlaşılır hale geldi" diye konuştu.