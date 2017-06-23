56. yaşına özel unutulmaz Quentin Tarantino filmleri
Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino bugün itibariyle (27 Mart 2019) 56. doğum gününü kutluyor... İşte 56. yaşına özel unutulmaz Quentin Tarantino filmleri...
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Bilinen Amerikan film klişelerine yeni bir soluk getiren ve bağımsız filmlerin gişede iş yapabileceğini gösteren Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino 56. yaşını kutluyor. İki Oscar ödüllü yönetmen ve senarist 56. yaşında başrollerde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’ni oynadığı yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood'u seyirciyle buluşturacak....
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Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kili Bill serisi ve Unchained Django filmleriyle gişe rekorları kıran Tarantino'nun unutulmaz filmleri...
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3Love Birds in Bondage (1983)
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Soysuzlar Çetesi (2009)
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5Zincirsiz (2012)
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6The Hateful Eight (2015)
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7Kill Bill: Vol. 1 (2003)
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8Kill Bill: Volume 2 (2004)
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9Natural Born Killers (1994)
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10Dört oda (1995)
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12My Best Friend's Birthday (1987)
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Ucuz Roman (1994)
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14Çilgin romantik (1993)
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15Jackie Brown (1997)
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16Curdled (1996)
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17Günbatımından şafağa (1996)
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Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2011)
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19Ölüm geçirmez (2007)
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20Dehşet gezegeni (2007)