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56. yaşına özel unutulmaz Quentin Tarantino filmleri

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino bugün itibariyle (27 Mart 2019) 56. doğum gününü kutluyor... İşte 56. yaşına özel unutulmaz Quentin Tarantino filmleri...

  • 1

    Bilinen Amerikan film klişelerine yeni bir soluk getiren ve bağımsız filmlerin gişede iş yapabileceğini gösteren Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino 56. yaşını kutluyor. İki Oscar ödüllü yönetmen ve senarist 56. yaşında başrollerde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’ni oynadığı yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood'u seyirciyle buluşturacak....

    Once Upon a Time in Hollywood'dan ilk fragman

  • 2

    Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kili Bill serisi ve Unchained Django filmleriyle gişe rekorları kıran Tarantino'nun unutulmaz filmleri... 

    Once Upon a Time in Hollywood'dan ilk fragman

  • 3

    Love Birds in Bondage (1983)
  • 4


    Soysuzlar Çetesi (2009)
  • 5

    Zincirsiz (2012)
  • 6

    The Hateful Eight (2015)
  • 7

    Kill Bill: Vol. 1 (2003)
  • 8

    Kill Bill: Volume 2 (2004)
  • 9

    Natural Born Killers (1994)
  • 10

    Dört oda (1995)
  • 11

    Rezervuar Köpekleri (1992)
  • 12

    My Best Friend's Birthday (1987)
  • 13


    Ucuz Roman (1994)
  • 14

    Çilgin romantik (1993)
  • 15

    Jackie Brown (1997)
  • 16

    Curdled (1996)
  • 17

    Günbatımından şafağa (1996)
  • 18


    Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2011)
  • 19

    Ölüm geçirmez (2007)
  • 20

    Dehşet gezegeni (2007)
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