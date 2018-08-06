57. yaşına özel en yüksek hasılatlı Tom Cruise filmleri
Son olarak Mission Impossible: Fallout (Görevimiz Tehlike: Yansımamar) ile ABD'de 220 milyon dolar dünyada ise 791 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Tom Cruise'un bu başarısı tesadüf değil. 3 kere Akademi ödüllerine aday gösteriyen, Altın Küre ödüllü aktör; kimilerine göre problemleri olan bir tarikat üyesi, kimilerine göre ise hala Top Gun filminde yıldızı. Hayatı, evlilikleri, inancı ve kazandığı paralarla her zaman gündem olan Tom Cruise bugün 57. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşında değişmeyen şey ise filmlerinin gişe başarısı ve bebek suratı. İşte 57. yaşına özel en yüksek hasılatlı Tom Cruise filmleri.
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125. Knight and Day (2010)
ABD gişe rakamı: 76,423,035 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 20,139,985 milyon dolar
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224. Cocktail (1988)
ABD gişe rakamı: 78,222,753 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 11,789,466 milyon dolar
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323. Jack Reacher (2012)
ABD gişe rakamı: 80,070,736 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 15,210,156 milyon dolar
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22. The Mummy (2017)
ABD gişe rakamı: 80,227,895 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 31,688,375 milyon dolar
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521. Days of Thunder (1990)
ABD gişe rakamı: 82,670,733 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 15,490,445 milyon dolar
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620. Valkyrie (2008)
ABD gişe rakamı: 83,077,833 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 21,027,007 milyon dolar
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19. Oblivion (2013)
ABD gişe rakamı: 89,107,235 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 37,054,485 milyon dolar
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18. Edge of Tomorrow (2014)
ABD gişe rakamı: 100,206,256 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 28,760,246 milyon dolar
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917. Vanilla Sky (2001)
ABD gişe rakamı: 100,618,344 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 25,015,518 milyon dolar
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16. Collateral (2004)
ABD gişe rakamı: 101,005,703 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 24,701,458 milyon dolar
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15. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
ABD gişe rakamı: 105,264,608 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 36,389,705 milyon dolar
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1214. The Last Samurai (2003)
ABD gişe rakamı: 111,127,263 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 24,271,354 milyon dolar
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1313. Mission: Impossible - Fallout (2018)
ABD gişe rakamı: 124,487,371 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 61,236,534 milyon dolar
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12. Minority Report (2002)
ABD gişe rakamı:132,072,926 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 35,677,125 milyon dolar
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1511. Mission: Impossible III (2006)
ABD gişe rakamı: 134,029,801 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 47,743,273 milyon dolar
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10. A Few Good Men (1992)
ABD gişe rakamı: 141,340,178 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 15,517,468 milyon dolar
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179. Jerry Maguire (1996)
ABD gişe rakamı: 153,952,592 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 17,084,296 milyon dolar
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188. The Firm (1993)
ABD gişe rakamı: 158,348,367 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 25,400,000 milyon dolar
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7. Rain Man (1988)
ABD gişe rakamı: 172,825,435 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 7,005,719 milyon dolar
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6. Top Gun (1986)
ABD gişe rakamı: 179,800,601 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 8,193,052 milyon dolar
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215. Mission: Impossible (1996)
ABD gişe rakamı: 180,981,856 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 45,436,830 milyon dolar
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4. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
ABD gişe rakamı: 195,042,377 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 55,520,089 milyon dolar
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3. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
ABD gişe rakamı: 209,397,903 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 12,785,204 milyon dolar
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2. Mission: Impossible II (2000)
ABD gişe rakamı: 215,409,889 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 57,845,297 milyon dolar
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251. War of the Worlds (2005)
ABD gişe rakamı: 234,280,354 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 64,878,725 milyon dolar