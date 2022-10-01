59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde açılış gecesi

Festivalin bugün Türk sinemasının hafızası sayılacak bir konuma eriştiğini ve Türk sinemasının izinin sürüleceği bir zemin haline geldiğini anlatan Ersoy, "Altın Portakal'da yarışan ya da ödül alan filmlere tarihsel olarak şöyle bir göz gezdirdiğimizde karşımıza çıkan manzara sadece bir sanatsal şölen değil aynı zamanda Türk toplumunun geçirdiği sosyolojik ve kültürel dönüşümün de tarihidir. Ömer Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan ve ismini sayamadığımız daha nice sinema emekçimiz sadece bir film yönetmeni değil aynı zamanda Türk toplumuna ayna olmuş insanlardır." diye konuştu.