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6 Game of Thrones tahtı seyircilerin bulması için saklandı

Dünya çapında en popüler dizi olan Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonuna doğru geri sayım başlamışken, yapımcılar, sürekli dizi hakkında konuşulacak yeni bir şeyler ortaya koyuyor. İşte şimdi de Game of Thrones’un meşhur ‘demir taht’ı dünyanın farklı noktalarında gizli yerlere yerleştirilerek, dizinin hayranlarından bu tahtları bulmaları istendi. Geçen hafta duyurusu yapılan haberin ardından toplam altı tane tahttan dördü bulundu, geriye iki tanesi kaldı. Dört taht İsveç, İspanya, Brezilya ve İngiltere'de bulundu. Kim bilir, belki de kalan iki taneden birini siz bulacaksınız!

  • 1

    Valyria Tahtı, Brezilya

    Valyria Tahtı, Brezilya
  • 2

    Eğlence Tahtı, İspanya

    Eğlence Tahtı, İspanya
  • 3

    Kuzey Tahtı, İsveç

    Kuzey Tahtı, İsveç
  • 4

    Orman Tahtı, İngiltere

    Orman Tahtı, İngiltere
  • 5

    Buz Tahtı, Bilinmiyor

    Buz Tahtı, Bilinmiyor
  • 6

    Kuzey Tahtı'nı bulanlar
  • 7

    Orman Tahtı'nı bulanlar
  • 8

    İspanya'da tahtı bulan kişi
  • 9

    Brezilya'da tahtı bulan kişi
  • 10

    İsveç'te tahtı bulan
  • 11

  • 12

  • 13

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