62. yaşına özel dünden bugüne Gary Oldman filmleri

62. yaş gününü kutlayan İngiliz aktör, yönetmen ve müzisyen Gary Oldman, sinema kariyeri boyunca Robert Zemeckis, Christopher Nolan, Oliver Stone, Ridley Scott, Quentin Tarantino gibi büyük isimlerle çalıştı.

Bu büyük isimlerle çok önemli işlere imza atan Oldman, genellikle 'kötü adam' rollerine hayat verdi.

Ancak her karakterin birbirinden farklı fiziksel ve duygusal özelliklerini de oldukça başarılı bir şekilde beyazperdeye taşıdı. İşte Gary Oldman'ın 1982'de başladığı sinema hayatında rol aldığı unutulmaz filmlerden bazıları..