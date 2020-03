62. yaşına özel dünden bugüne Gary Oldman filmleri

Son olarak Karanlık Saat (Darkest Hour) filminde canlandırdığı Winston Churchill karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan ve adından söz ettiren Gary Oldman bugün (21 Mart 2019) itibariyle 62. doğum gününü kutluyor... İşte sinema kariyerine 1982'de başlayan İngiliz oyuncunun rol aldığı ununutlamaz filmler....

21.03.2020 - 07:09

62. yaş gününü kutlayan İngiliz aktör, yönetmen ve müzisyen Gary Oldman, sinema kariyeri boyunca Robert Zemeckis, Christopher Nolan, Oliver Stone, Ridley Scott, Quentin Tarantino gibi büyük isimlerle çalıştı.

Bu büyük isimlerle çok önemli işlere imza atan Oldman, genellikle 'kötü adam' rollerine hayat verdi.

Ancak her karakterin birbirinden farklı fiziksel ve duygusal özelliklerini de oldukça başarılı bir şekilde beyazperdeye taşıdı. İşte Gary Oldman'ın 1982'de başladığı sinema hayatında rol aldığı unutulmaz filmlerden bazıları..

Sid and Nancy (1986)

JFK (1991)

Bram Stoker's Dracula (1992)

True Romance (1993)

Romeo Is Bleeding (1993)

Léon: The Professional (1994)

Immortal Beloved (1994)

The Scarlet Letter (1995)

The Fifth Element (1997)

Air Force One (1997)

The Contender (2000)

Nobody's Baby (2001)

Hannibal (2001)

Friends (2001)

Interstate 60 (2002)

Dead Fish (2004)

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

The Dark Knight trilogy (2005, 2008, 2012)

Tinker Tailor Soldier Spy (2011)

Gary Oldman / Red Riding Hood (2011)

Gary Oldman, David Thewlis ve David Heyman / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)





Gary Oldman / Lawless (2012)

Gary Oldman - The Dark Knight Rises (2012)

Gary Oldman / Guns, Girls and Gambling (2012)

Gary Oldman ve Liam Hemsworth / Paranoia (2013)

Gary Oldman ve Joel Kinnaman / RoboCop (2014)

Gary Oldman / Dawn of the Planet of the Apes (2014)

Gary Oldman / Child 44 (2015)

Nick Jones Jr., Gary Oldman ve Shia LaBeouf / Man Down.

Gary Oldman / Criminal (2016)

Gary Oldman / The Space Between Us (2017)

Gary Oldman / Darkest Hour (2017)

Gary Oldman, Linda Cardellini, Gerard Butler ve Common / Hunter Killer (2018)







Gary Oldman / Mary (2019)

Antonio Banderas ve Gary Oldman / The Laundromat (2019)

Gary Oldman / The Courier (2019)