63. doğum gününde az bilinen fotoğraflarıyla Michael Jackson
Asıl adı Michael Joseph Jackson olan Pop'un Kralı 29 Ağustos 1958'de Jackson Ailesi'nin dokuz çocuğunun yedincisi olarak dünyaya geldi. 6 yaşında başladığı müzik hayatında Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991), HIStory (1995) gibi milyonlarca satan solo albümlere imza atan Jackson, 125 milyonluk stüdyo albüm satışıyla müzik tarihinin rekorunu kırdı. Tamamen kendine ait dans tarzı ile, dansa yeni bir soluk getiren Michael Jackson başarıları kadar skandallarıyla da gündeme geldi. 25 Haziran 2009 hayatını kaybeden Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyayı sarstı. Ölümünden sonra adeta para makinesine dönen ve en çok kazanan ölü yıldız rekoru kıran Popun Kralı'nın efsanesi çöküşe geçti. Analistlere göre tepkiler arttıkça 2 milyar dolarlık krallık erimeye başladı. Efsane bugün yaşasaydı 63 yaşında olacaktı. İşte doğum gününde az bilinen fotoğraflarıyla Michael Jackson... (Fotoğraflar: Reuters)
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