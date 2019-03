64. yaşına özel unutulmaz Bruce Willis filmleri

1 Bruce Willis / Miami Vice (1984)

2

Bruce Willis / The Twilight Zone (1985)

3 Bruce Willis / Seagram's: At a Bar (1986)

4 Bruce Willis / The Return of Bruno (1987)

5 Bruce Willis / Blind Date (1987)

6 Bruce Willis / Sunset (1988)

7

Bruce Willis / Die Hard (1988)

8 Bruce Willis ve Cybill Shepherd / Moonlighting (1985)

9 Bruce Willis ve Emily Lloyd / In Country (1989)

10 Bruce Willis / Die Hard 2 (1990)

11 Bruce Willis / The Bonfire of the Vanities (1990)

12 Bruce Willis / Mortal Thoughts (1991)

13 Bruce Willis / Hudson Hawk (1991)

14 Nicole Kidman ve Bruce Willis / Billy Bathgate (1991)

15 Bruce Willis ve Damon Wayans / The Last Boy Scout (1991)

16 Bruce Willis / Death Becomes Her (1992)

17 Bruce Willis / Loaded Weapon 1 (1993)

18 Bruce Willis / Striking Distance (1993)

19 Bruce Willis ve Sy Sher / Pulp Fiction (1994)

20 Bruce Willis ve Jane March / Color of Night (1994)

21 Paul Newman ve Bruce Willis / Nobody's Fool (1994)

22 Samuel L. Jackson ve Bruce Willis / Die Hard: With a Vengeance (1995)

23 Quentin Tarantino, Bruce Willis, Jennifer Beals ve Paul Calderon - Four Rooms (1995)

24 Bruce Willis ve Madeleine Stowe / Twelve Monkeys (1995)

25 Bruce Willis / Last Man Standing (1996)

26 Bruce Willis, Chris Tucker ve Charlie Creed-Miles / The Fifth Element (1997)

27 Bruce Willis ve Paul Reiser / Mad About You (1992)

28 Bruce Willis / The Jackal (1997)

29 Bruce Willis ve Miko Hughes / Mercury Rising (1998)

30 Bruce Willis / Armageddon (1998)

31 Bruce Willis / The Siege (1998)

32 Bruce Willis ve Nick Nolte / Breakfast of Champions (1999)

33 Bruce Willis ve Haley Joel Osment / The Sixth Sense (1999)

34 Michelle Pfeiffer ve Bruce Willis / The Story of Us (1999)

35 Bruce Willis / The Whole Nine Yards (2000)

36 Jennifer Aniston ve Bruce Willis / Friends (1994)

37

Bruce Willis ve Spencer Breslin / The Kid (2000)

38 Bruce Willis / Unbreakable (2000)

39 Bruce Willis, Cate Blanchett ve Troy Garity / Bandits (2001)

40 Bruce Willis, Colin Farrell ve Marcel Iures / Hart's War (2002)

41 Bruce Willis / Grand Champion (2002)

42 Bruce Willis / Tears of the Sun (2003)

43 Bruce Willis ve Amanda Peet / The Whole Ten Yards (2004)

44 Bruce Willis / Hostage (2005)

45 Bruce Willis ve Michael Madsen / Sin City (2005)

46 Bruce Willis: Vic / That '70s Show (1998–2006)

47 Bruce Willis ve Josh Hartnett / Lucky Number Slevin (2006)

48 Bruce Willis ve Yasiin Bey / 16 Blocks (2006)

49 Bruce Willis / Grindhouse (2007)

50 Bruce Willis / Perfect Stranger (2007)

51 Bruce Willis / Live Free or Die Hard (2007)

52 Bruce Willis / Planet Terror (2007)

53 Bruce Willis / Assassination of a High School President (2008)

54 Bruce Willis / What Just Happened (2008)

55 Bruce Willis / Surrogates (2009)

56 Bruce Willis / Cop Out (2010)

57 Bruce Willis, John Malkovich ve Helen Mirren / RED (2010)

58 Bruce Willis / Setup (2011)

59 Bruce Willis / Catch .44 (2011)

60 Bruce Willis / Lay the Favorite (2012)

61

Bruce Willis / The Cold Light of Day (2012)

62 Bruce Willis / Moonrise Kingdom (2012)

63 Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ve Bruce Willis / The Expendables 2 (2012)

64 Bruce Willis / Looper (2012)

65 Bruce Willis / Fire with Fire (2012)c

66 Bruce Willis / A Good Day to Die Hard (2013)

67 Bruce Willis ve Adrianne Palicki / G.I. Joe: Retaliation (2013)

68 Bruce Willis, John Malkovich ve Mary-Louise Parker / RED 2 (2013)

69 Bruce Willis / The Prince (2014)

70 Bruce Willis, Johnathon Schaech ve Victoria Blackmon in Vice (2015)

71 Bill Murray ve Bruce Willis / Rock the Kasbah (2015)

72 Bruce Willis / Extraction (2015)

73 Bruce Willis / Precious Cargo (2016)

74 Bruce Willis ve Christopher Meloni / Marauders (2016)

75 Bruce Willis ve Emily Robinson / Once Upon a Time in Venice (2017)

76 Bruce Willis ve Hayden Christensen / First Kill (2017)

77 Bruce Willis, Boyd Kestner, Sophia Bush ve Kyle Stefanski / Acts of Violence (2018)

78 Elisabeth Shue, Bruce Willis ve Camila Morrone / Death Wish (2018)

79 Bruce Willis ve Frank Grillo / Reprisal (2018)

80 Bruce Willis ve William Wai-Ting Chan / Da hong zha (2018)