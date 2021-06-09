65 milyon dolarlık sanat eseri en pahalı klasik Çin eserleri arasına girdi

Eser, Qianlong’un, bir zamanlar Orta Asya'nın bazı kısımlarını ve günümüzde Çin'in Sincan bölgesini kapsayan göçebe bir imparatorluk olan Dzungar Hanlığı'nı yok etmesi de dahil olmak üzere çeşitli ayaklanmaları bastırma başarısını göstermek üzere yapıldı.