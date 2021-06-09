65 milyon dolarlık sanat eseri en pahalı klasik Çin eserleri arasına girdi

ntv.com.tr 09.06.2021 - 11:37
18’inci yüzyıldan kalma rulo resim, Çin’in bir müzayedede satılan en pahalı sanat eserlerinden biri haline geldi.
18,5 metre uzunluğundaki rulo, pazar günü Pekin’de yapılan bir müzayedede 414 milyon yuana yani yaklaşık 65 milyon dolara satıldı.
El yapımı rulo resim, 1750’lerde Çin İmparatoru Qianlong için çalışan saray ressamı Xu Yang’a ait.
'FİGÜR' ADIYLA AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI
Resim, İmparator Qianlong’un Çin'in batısındaki gücünü pekiştirmek için askeri seferlerinin ardından Pekin'deki sahneleri betimliyor. Anlatılan çatışma sahneleri, imparatorun "On Büyük Sefer”inin bir parçası.
Sanat eseri 'Batı Bölgelerine Yerleşmek ve Mahkumları Tanıtmak' olarak adlandırılsa da satışı gerçekleştiren Pekin merkezli müzayede evi Poly Auction, çalışmaya basitçe 'Figür' adını verdi.
Eser, Qianlong’un, bir zamanlar Orta Asya'nın bazı kısımlarını ve günümüzde Çin'in Sincan bölgesini kapsayan göçebe bir imparatorluk olan Dzungar Hanlığı'nı yok etmesi de dahil olmak üzere çeşitli ayaklanmaları bastırma başarısını göstermek üzere yapıldı.
EN PAHALI ÜÇÜNCÜ KLASİK ÇİN ESERİ
Eser, 2009 yılında 134 milyon yuan, yani 21 milyon dolara satılırken, şimdi, müzayedede alıcı bulan en pahalı üçüncü klasik Çin eseri konumuna geldi.
Rekor, geçen yıl 512,9 milyon yuana, yani 80 milyon dolara satılan Wu Bin’in 'Bir Lingbi Kayasının On Görünümü' adlı eserine ait.