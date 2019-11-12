7. Koğuştaki Mucize 4 milyonu aştı (8-10 Kasım 2019 gişe rakamları) 

Recep İvedik 6, gösterimdeki ilk üç gününde 1.023.136 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye hafta sonu listesinin yeni lideri oldu. Film ayrıca 2019'un şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi sıralamasında da zirvede yer aldı. Gösterimdeki beşinci hafta sonunu geride bırakan 7. Koğuştaki Mucize, 188.412 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Şu ana kadar toplamda 4.047.286 seyirciye ulaşan film, bu yıl içerisinde 4 milyon seyirci baremini başaran ilk film oldu. İşte 8-10 Kasım 2019 gişe rakamları... 

Yaralı Keklik

49

Onun Adı Petrunya / God Exists, Her Name Is Petrunija

710

Pavarotti

1.419

Hapşuu

7.880

7. Koğuştaki Mucize

188.412

Recep İvedik 6

1.023.136

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