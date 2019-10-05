7. Koğuştaki Mucize filminden bir ilk
Kuşağının en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu 7. Koğuştaki Mucize filmi, vizyonuna günler kala önemli bir ilke imza atıyor. 11 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek olan film, aynı anda Ortadoğu’da da sinemaseverlerle buluşacak.
-
1
Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu ve kendisine zengin bir oyuncu kadrosunun eşlik ettiği 7. Koğuştaki Mucize’nin vizyonu için geri sayımda sona yaklaşıldı.
-
2
FUilm, yakın zamanda sinema filmleri veritabanı sitesi Box Office Türkiye’de yaklaşık 4 milyon görüntülenmeye sahip son dönemlerin en çok izlenen tanıtımıyla bir rekor kırmıştı.
-
3
Şimdiyse büyük bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 11 Ekim’de vizyona girecek olan film, aynı anda Ortadoğu coğrafyasında da sinemaseverlerle buluşacak.
-
4
7. Koğuştaki Mucize, bu atılımıyla Ortadoğu’da Türkiye’yle aynı anda gösterimde olan ilk Türk filmi unvanını kazanacak.
-
5
Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize, 11 Ekim’de seyircilere, hafızalarından uzun yıllar silinmeyecek, umudu kalbine yerleştirdiği bir baba kız ve adalet mücadelesi hikayesini paylaşacak.
-
6