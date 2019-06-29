NTV

7. Koğuştaki Mucize setinden ilk kareler

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde Muğla’da başladı.

  • 1

    7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu, Aras Bulut İynemli

    Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla’da başlandı. Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı, yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı.

  • 2

    7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu, Aras Bulut İynemli

    Son yıllarda yer aldığı fenomen dizilerle çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemlinin başrolünde olduğu film, 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip bir babanın umut dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor.

  • 3

    7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu

    İynemli ile kızını canlandıran Nisa Sofiya Aksongur’un setteki uyumu seyircilere hafızalarından silinmeyecek bir baba kız öyküsü izleyeceklerinin ilk sinyallerini veriyor. 

  • 4

    7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu, Aras Bulut İynemli

    7. Koğuştaki Mucize’de İynemli ve Aksongur’a Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat gibi usta ve genç isimler eşlik edecek.

  • 5

    7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu
    Bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan filmin Muğla’daki çekimleri tamamlandıktan sonra sete, Beykoz Kundura’da özel olarak hazırlanan platoda devam edilecek.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin